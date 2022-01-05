Satterfield’dan Milli Savunma Bakanı Akar’a veda ziyareti

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Bakanlıktan yapılan açıklamada “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, veda ziyaretinde bulunan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Bakan Akar, Büyükelçi Satterfield’e yeni görevinde başarılar diledi” denildi.

Haziran 2019’da dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu göreve atanan Satterfield’in süresinin dolmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın yerine atadığı eski Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake işbaşı yapacak. 7 Ocak’ta Ankara’ya gelecek olan Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunduktan sonra görevine resmen başlamış olacak.