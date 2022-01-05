Satterfield’dan Milli Savunma Bakanı Akar’a veda ziyareti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Fenerbahçede teknik direktör kararı Joachim Löwe 2024e kadar sözleşme...Fenerbahçe'de teknik direktör kararı! Joachim Löw'e 2024'e kadar sözleşme...#Transfer
Antalyada korkutan deprem AFADdan ilk açıklama geldiAntalya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi#Deprem
Omikron evde Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattıOmikron evde! Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattı#Omikron
Türkler yüzerek geliyor paniği'Türkler yüzerek geliyor' paniği!#Hulusi Akar
Anketlerde rüzgâr değiştiAnketlerde rüzgâr değişti#Ekonomi
130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı#Baklavacı Hacı Sayid
FETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyorFETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyor#FETÖ
Fenomenlere gözaltı 10 milyon dolarlık vurgunFenomenlere gözaltı! 10 milyon dolarlık vurgun#Twitch
Şentoptan Kılıçdaroğluna cevap: Yakışmayan bir tavırŞentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Yakışmayan bir tavır#Mustafa Şentop
O gece neler oldu Arada harcanıyorum, evden kovuldumO gece neler oldu? 'Arada harcanıyorum, evden kovuldum'#Gülşah Saraçoğlu
Gözlerden uzak romantik tatilGözlerden uzak romantik tatil!#Mehmet Üstündağ
Enflasyonla mücadele mesajı Alınan kararlar tek tek açıklandıEnflasyonla mücadele mesajı! Alınan kararlar tek tek açıklandı#Fiyat İstikrarı Komitesi
Milyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMMye sunulduMilyonları ilgilendiren yeni ekonomi paketi TBMM'ye sunuldu#Emekli Maaşı
HABERLERDünya Haberleri

Satterfield’dan Milli Savunma Bakanı Akar’a veda ziyareti

#David M. Satterfield#ABD#Hulisi Akar
Satterfield’dan Milli Savunma Bakanı Akar’a veda ziyareti

Görev süresi dolan ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, veda ziyaretleri kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyarette bulundu.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, veda ziyaretinde bulunan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Bakan Akar, Büyükelçi Satterfield’e yeni görevinde başarılar diledi” denildi.

Haziran 2019’da dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu göreve atanan Satterfield’in süresinin dolmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın yerine atadığı eski Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake işbaşı yapacak. 7 Ocak’ta Ankara’ya gelecek olan Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunduktan sonra görevine resmen başlamış olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#David M. Satterfield#ABD#Hulisi Akar

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid
Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili!

#Mehmet Üstündağ

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid
Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili!

#Mehmet Üstündağ