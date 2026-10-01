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Satranç efsanesi Kasparov'a 'suikast' uyarısı: Hedef listesindeyim

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#Rusya#Satranç Efsanesi#Kasparov
Satranç efsanesi Kasparova suikast uyarısı: Hedef listesindeyim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 11:56

Rus satranç efsanesi Garry Kasparov, Batılı güvenlik servislerinin kendisini suikast tehdidine karşı uyardığını öne sürdü.

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Kremlin'e yönelik eleştirileri ile bilinen Rus satranç efsanesi Garry Kasparov, Batılı güvenlik servislerinin kendisi ile müttefiki Ivan Tyutrin'i olası suikast tehdidine karşı uyardığını iddia etti.

AFP'de yer alan habere göre Kasparov, ABD ve Litvanya güvenlik servislerinin kendilerine hayatlarının tehlikede olduğunu bildirdiğini ve önleyici tedbirler almalarını istediğini öne sürdü.

Ivan Tyutrin ile birlikte suikast hedefleri arasında yer aldığı yönündeki haberleri değerlendiren Kasparov, "Uzun süredir birlikte çalıştığım Tyutrin ile birlikte suikast hedefleri listesinde yer aldığım haberi beni şaşırtmadı, ancak yine de şok etti" dedi.

Kasparov ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Litvanya ve ABD güvenlik servisleri bize hayatımızın tehlikede olduğunu ve önleyici tedbirler almamız gerektiğini bildirdi. Ben de tedbirlerimi aldım"

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İSPANYOL BASINI: RUSYA, KASPAROV'U ÖLDÜRMEYİ PLANLIYOR

İspanyol gazetesi El Mundo'nun Kasparov'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rus ajanlarının Kasparov ile eski Rus milletvekili İlya Ponomaryov'u öldürmeyi planladığı öne sürüldü.

ÖZGÜR RUSYA FORUMU "TERÖRİST" LİSTESİNE ALINDI

Kasparov ve Tyutrin, 2016 yılında Ukrayna ordusuna destek veren ve savaş karşıtı konferanslar düzenleyen Özgür Rusya Forumu'nu kurdu.

Rusya, 2023 yılında forumu "istenmeyen örgüt" ilan etti. Örgüt, 2025 yılında ise Rusya'nın "terörist" örgütler listesine alındı.

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#Rusya#Satranç Efsanesi#Kasparov

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