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Satın almaktan vazgeçmişti! Elon Musk'tan ikinci Twitter hamlesi

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Twitter#Satın Alma
Satın almaktan vazgeçmişti Elon Musktan ikinci Twitter hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 22:03

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma anlaşmasından çekilme kararını değiştirerek, Twitter'a yeniden satın alma teklifinde bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddianın ardından Twitter'ın hisselerinde alım satım işlemleri durduruldu.

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için yeniden teklif verdiği iddia edildi. Bloomberg'de yer alan haberde, Elon Musk’ın bugün Twitter'a bir mektup göndererek Twitter'ı hisse başına 54,20 dolar toplamda 44 milyar dolar değerindeki orijinal anlaşma fiyatıyla satın almak için bir teklifte bulunduğunu bildirildi. Musk'ın anlaşmadan çekilme kararından vazgeçerek, platformun satın alım anlaşmasını ilerletme teklifi üzerine Twitter hisseleri yüzde 13 artarken, daha sonra Twitter'ın hisselerinde alım satım işlemleri durduruldu.

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Daha önce Musk, 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla sosyal medya platformu Twitter'ı almak üzere girişimde bulunmuştu. Duyurudan birkaç hafta sonra platformdaki bot sayısının Twitter'ın iddia ettiğinden daha yüksek olduğuna dair endişeleri öne sürerek anlaşmadan vazgeçen Musk, anlaşmayı geri çekmesi nedeniyle Twitter tarafından dava edilmişti. Twitter'ın suçlamaları reddetmesi ve Musk`a dava açması ile Musk ve Twitter arasında görülecek mahkemenin 17 Ekim'de görülmesine karar verilmişti.

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#Elon Musk#Twitter#Satın Alma

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