MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriŞaşkına çeviren anlar! Corona virüs hastası kaçtı, onlar kovaladı
GeriDünya Şaşkına çeviren anlar! Corona virüs hastası kaçtı, onlar kovaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Vahdet AYAZ, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 16:58,Son Güncelleme:/

Şaşkına çeviren anlar! Corona virüs hastası kaçtı, onlar kovaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Rusya’da koşucu olduğunu belirtilen bir kişi, corona virüs (koronavirüs) testinin pozitif çıkmasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı, özel kıyafetli sağlık görevlileri ise onu kovaladı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

5
  • Rusyada koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı
  • Rusyada koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı
  • Rusyada koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı
  • Rusyada koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Rusya’nın Arzamas kentinde meydana geldi. 28 yaşında olduğu belirtilen koronavirüs hastası koşucu, testinin pozitif çıkmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istendi. Hastaneye gitmek istemeyen kişi, koşarak sağlık görevlilerinden kaçmaya çalıştı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, özel kıyafetli sağlık ekiplerinin hastayı kovaladığı görüldü.

Yerel medya, hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle