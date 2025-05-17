Sarman kedilerin sırrı çözüldü

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Japonya'daki Kyushu Üniversitesi ve ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, sarman kedilerin tüylerine ve gözlerine sarı rengi veren pigmentasyon özelliklerinin cinsiyete bağlı olması nedeniyle kediler üzerine 2 ayrı çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucunda aynı bulguya ulaşan bilim insanları, sarı ve turuncu renkli kedilerin genetik kodunda bir bölümün eksik olduğunu ve bu eksikliğin, ARHGAP36 adlı genin daha aktif olmasına yol açtığını buldu.

ARHGAP36 geninin kedilerin derisi, tüyleri ve gözlerinde daha açık renk pigmentlerin üretilmesine neden olduğunu kaydeden bilim insanları, özellikle erkek kedilerin daha sık sarı renkte olmasının, bu genin X kromozomunda taşınmasından kaynaklandığını aktardı.

Bilim insanları, erkeklerde tek X kromozomu olduğu için tek bir eksik parçanın kediyi tamamen sarıya çevirebildiğini, dişi kedilerde ise iki X kromozomu olması nedeniyle genellikle alacalı tüy desenlerinin oluştuğunu kaydetti.

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ARHGAP36 geninin beyin ve hormon bezlerinin gelişiminde önemli rol oynadığını aktaran bilim insanları, bu genetik değişikliğin sağlık sorunları veya kedilerin mizacı üzerinde de etkisi olabileceğini ifade etti.

Araştırmaların bulguları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.