Sarkozy’ye yolsuzluktan 3 yıl hapis cezası

2007 ile 2012 arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan Sarkozy hakkında 2007 seçim kampanyasında usulsüz bağış aldığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma sırasında telefon görüşmeleri takibe alınan Sarkozy’nin 2014 yılının şubat ayında başka bir telefondan arkadaşı Thierry Herzog ile yaptığı görüşmede davaya bakan savcıya soruşturmayla ilgili bilgi sağlaması karşılığında Monaco’da görev önerilmesini görüştüğü ortaya çıkmıştı.

ELEKTRONİK KELEPÇE İHTİMALİ

2007 seçim yolsuzluğuyla ilgili Sarkozy’ye yönelik suçlamalar düşülürken rüşvet önerilen savcı da Monaco’ya atanmadı. Kararda kendisi de avukat kökenli olan Sarkozy’nin statüsünü kendi kişisel çıkarları için kullanarak ‘yasadışı bir işlem yaptığı konusunda gayet haberdar olduğu’ ifade edildi. Davada Sarkozy ile birlikte yargılanan, avukatı ve eski arkadaşı Thierry Herzog (65) ile emekli eski savcı Gilbert Azibert (75) de aynı cezaları aldı. Sarkozy’nin hapis cezasını evinde elektronik kelepçe ile çekebileceği belirtildi. Sarkozy, Fransız tarihinde yolsuzluktan mahkûm edilen ikinci cumhurbaşkanı ve gerçek hapis cezası alan ilk cumhurbaşkanı oldu.