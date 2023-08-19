Sarkozy’den itiraf gibi açıklama: ‘Ukrayna’ya Türkiye’ye yaptığımızı yapmayalım’

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Sarkozy, “Bizim onlara, onların da bize ihtiyacı var” dedi.

‘SAHTE SÖZLER VERMEYELİM’

Fransız Le Figaro Magazine’e konuşan Sarkozy, Rus lider Vladimir Putin’in ciddi hata yaptığını ve bunun da başarısızlıkla sonuçlandığını ancak mantıksız biri olmadığını belirterek, “Bu konuda Avrupa’nın çıkarları Amerikan çıkarlarıyla örtüşmüyor. Savaşmaksızın savaşmak gibi garip bir fikre bağlı kalamayız” diye konuştu. Kabul edilebilir çözüm bulmanın yolunun diplomasi, görüşme ve fikir alışverişi olduğunu ifade eden Sarkozy, “sonuna kadar destek” yaklaşımını sorguladı. Sarkozy, Ukrayna’nın olası Avrupa Birliği üyeliğine pek sıcak bakmadığını da gizlemedi: “Onlarca yıldır Türkiye’ye yapıldığı gibi tutulmayacak sahte sözler veriliyor.”

Ukrayna’nın Avrupa ile Rusya arasında bir köprü olduğunu ve ikisinden birini seçmesini istemenin bu derece karmaşık bir bölgede tarih ve coğrafyaya karşı, Putin’in düşüşünün bir şey değiştireceğini düşünmenin saflık olacağı da Sarkozy’nin vurguları arasında yer aldı.