Sarkisyan Gürcistan'ı ziyaret ediyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gürcistan ile Ermenistan arasında hükümetler arası ekonomi komisyonu toplantısı yapıldı.

Komisyon toplantısına, çalışma ziyareti için Tiflis'e gelen Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan ve Gürcistan Başbakanı Grigol Mgaloblişvili başkanlık etti.



İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesini öngören bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.



Sarkisyan, toplantı sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcistan ile ilişkilerini çok önemsediklerini, ilişkilerde önemli sayılacak bir sorun bulunmadığını ifade etti.



Mgaloblişvili de Ermenistan ile imzaladıkları anlaşmaların gelişmekte olan ilişkilerin ivme kazanmasına katkıda bulunacağını, iki ülke arasında geniş alanda bir işbirliğinin mevcut olduğunu kaydetti.

