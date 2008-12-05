A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Malezya'nın doğusundaki Borneo adasında bir karaoke barda şarkı söylemekte ısrar eden müşteri öldürüldü.

BBC'nin polis ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak verdiği habere göre, Sandakan şehrindeki bara gelen 23 yaşındaki Abdül Seni Doli'nin elindeki mikrofonu bırakmaması ve şarkı söylemeye devam etmesi bazı müşterileri kızdırdı.



Kızgın müşteriler Doli'yi susturmak için sahneye çıktı ve barın dışına taşan kavga sonucunda Doli bıçaklandı. Bıçaklanmadan önce dayak yiyen Doli'nin cesedi barın birkaç metre ötesinde bulundu. Polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.