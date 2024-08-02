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Türkiye, Ankara’da 7 ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 esirin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. MİT’in koordinasyonunda yapılan operasyonla 7 uçakla aynı anda Ankara’ya inen 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya; 13 rehinenin Almanya’ya; 3 rehinenin de ABD’ye nakli sağlandı. Rehineler arasında tanınmış gazeteciler ve sanatçılar da var...

Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile gazeteci Alsu Kurmasheva ve Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Ankara'daki takas operasyonu sonucu Amerikalı yetkililere teslim edildi.





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UÇAKTAN ALKIŞLARLA İNDİLER

ABD'ye götürülen 3 Amerikalı, indikleri Maryland'deki hava üssünde alkışlarla karşılandı.

Karşılayanların arasında ailelerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de olduğu çok sayıda yetkili yer aldı.

Dönüşlerinden önce basına konuşan Biden, salıverilmelerini memnuniyetle karşıladı ve "Acımasız çileleri sona erdi." ifadesini kullandı.





TÜRKİYE’YE ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR

Başta Almanya ve Slovenya ve Türkiye olmak üzere ABD'nin müttefiklerinin oynadığı rolü öven Biden, 3 Amerikalının serbest bırakılmasını "diplomasi başarısı" olarak nitelendirdi.

Biden, takas operasyonuna dair, "Bunun gibi anlaşmalar zor kararları da beraberinde getirir. Benim için Amerikalıları yurt içinde ve dışında korumaktan daha önemli bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu. WSJ muhabiri ABD'li gazeteci ABD adına casusluk yaptığı suçlamasıyla Rusya mahkemesi tarafından 16 yıl hapse mahkum edilmişti

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ANLAŞMA İNANILMAZ ŞARTLARDA, BÜYÜK GİZLİLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

WSJ'ye göre, esir takası görüşmeleri başlamışken, Navalni'nin birkaç gün sonra ölmesi planları bozdu ve dünya liderleri yeniden bir araya gelerek anlaşmayı o kadar gizli tutmak zorunda kaldılar ki, içeridekiler görüşmeler dijital olarak değil elle kayıt altına alındı ve taslakları ABD ve Alman yetkililere kağıt üzerinde elden teslim edildi.

WSJ, anlaşmanın çok kırılgan olduğunu ve bir sızıntının her şeyi bozmaya yeteceğinin altını çizdi. Gershkovich, uçaktan indiğinde ADB Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından karşılandı

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BIDEN, SLOVENYA BAŞBAKANINA TELEFONDA BASKI YAPTI

Görüşmeler o kadar kritikti ki, COVID-19'dan iyileşmekte olan ve 2024 seçimlerinden çekilmeye hazırlanan karantinadaki Biden bile 21 Temmuz'da Slovenya başbakanıyla doğrudan bir telefon görüşmesi yaparak, ülkenin anlaşmanın işlemesi için hüküm giymiş iki Rus casusla ilgili katkısını ele aldı.

Slovenyalı bir yetkili WSJ'ye yaptığı açıklamada, Biden'ın Başbakan Robert Golob'u zaman daralırken hızlı hareket etmeye zorladığı bu stresli telefon görüşmesinde acele etmesi için baskı yaptığını söyledi.

WSJ MUHABİR EVAN GERSHKOVICH’İN ÇOK KONUŞULAN SON HAMLESİ: PUTİN RÖPORTAJI

Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Rusya'da tutuklu bulunan üç Amerikalının serbest bırakılması için yapılan çok gizli anlaşmanın bir parçası olarak nihayet serbest bırakılmadan önce Kremlin'e karşı son bir cesaret ve meydan okuma gösterisiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile bir görüşme talep etti.

Evan Gershkovich, anlaşmayla serbest kalmadan sadece birkaç gün önce af için başkanlıktan talepte bulunmuş, talep formunda Batı medyasına konuşmayan Putin'e bir röportaj teklif etmişti...

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WSJ'nin haberine göre, geçen yıl Amerikan casusu olmakla suçlanıp tutuklandıktan sonra dün serbest bırakılan 32 yaşındaki Gershkovich, serbest bırakılmasından önceki günlerde Putin'den başkanlık affı talep etmek için bir form almıştı.

Gazeteci formu doldururken son satırda, genellikle Batı medyasından uzak duran Moskova liderine, bir WSJ muhabiri olan kendisiyle bir röportaj yapmak isteyip istemeyeceğini büyük bir cesaret örneği göstererek sordu.