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Dünya
Haber Giriş: 02.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sarı Yelekliler sokağa indi

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Sarı Yelekliler sokağa indi

Fransa’da yüz binlerce kişi, hükümetin COVID-19 ile mücadele politikasını protesto etmek için art arda meydanlara çıktı.

Başta başkent Paris olmak üzere, ülkenin 184 noktasında yüz binlerce kişi, “aşı zorunluluğu” ve “sağlık ruhsatı” uygulamalarını eleştirdi. Sarı Yelekliler, “özgürlük” adını verdikleri protesto için Viliers metro istasyonu etrafında toplanarak, “Diktatör hapishaneye”, “Özgürlük”, “Macron istifa” sloganları eşliğinde Bastille Meydanına doğru ilerledi. İzin verilen rotanın dışına çıkmak isteyen protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

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