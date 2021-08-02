Sarı Yelekliler sokağa indi

Başta başkent Paris olmak üzere, ülkenin 184 noktasında yüz binlerce kişi, “aşı zorunluluğu” ve “sağlık ruhsatı” uygulamalarını eleştirdi. Sarı Yelekliler, “özgürlük” adını verdikleri protesto için Viliers metro istasyonu etrafında toplanarak, “Diktatör hapishaneye”, “Özgürlük”, “Macron istifa” sloganları eşliğinde Bastille Meydanına doğru ilerledi. İzin verilen rotanın dışına çıkmak isteyen protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

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