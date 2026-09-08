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Sarı lekeler kriz işareti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Göz#Stanford Üniversitesi
Sarı lekeler kriz işareti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 07:00

Göz çevresinde oluşan sarı ve hafif kabarık lekeler olarak bilinen ‘ksantelazma’nın, kalp krizi ve inme riskinin erken göstergelerinden biri olabileceği ortaya çıktı.

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ABD’de yapılan yeni bir araştırma, göz çevresindeki soluk ve sarı lekeler olarak görülen “ksantelazma”nın kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini ortaya koydu. Makrofaj adı verilen bağışıklık hücrelerinin kolesterol ve diğer yağları biriktirmesi sonucu oluşan bu lekeler, genellikle yüksek kolesterolle ilişkilendiriliyor. Ksantelazmanın, damar sertliğiyle benzer biyolojik süreçlerle bağlantılı olabileceği de belirtiliyor.

KOLESTEROL NORMAL OLSA DA RİSK VAR

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, ksantelazma tanısı bulunan 17 bin 925 kişinin sağlık verilerini benzer özelliklere sahip bir kontrol grubuyla karşılaştırdı. İlk yıl içinde kalp krizi görülme oranı ksantelazma grubunda yüzde 1, kontrol grubunda yüzde 0.35 olurken, inme oranları sırasıyla yüzde 0.95 ve yüzde 0.30 olarak kaydedildi.

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Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, kandaki kolesterol ve diğer yağ seviyeleri normal olan ksantelazma hastalarında da kalp ve beyin damarlarıyla ilgili sıkıntıların daha sık görülmesi oldu.

 

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#ABD#Göz#Stanford Üniversitesi

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