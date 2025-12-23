×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Sarayın porselenleri çalındı

Güncelleme Tarihi:

#Louvre Müzesi#Saray#Euro
Sarayın porselenleri çalındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 07:00

SON aylarda başta Louvre Müzesi olmak üzere bazı diğer müzelerdeki soygun haberleriyle gündeme gelen Fransa’da son olarak Elysee Sarayı’ndaki görevlilerin, devlet yemekleri ve resmi davetlerde kullanılan porselen ve sofra takımlarını çaldıkları ortaya çıktı.

Haberin Devamı

 40 bin Euro değerindeki çoğu Sevres porseleni olan eşyaların, çevrimiçi platformlarda satışa çıkarıldığı fark edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüphelinin evinde, aracında ve dolabında yaklaşık 100 parça eşya ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Louvre Müzesi#Saray#Euro

BAKMADAN GEÇME!