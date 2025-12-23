Sarayın porselenleri çalındı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 07:00
SON aylarda başta Louvre Müzesi olmak üzere bazı diğer müzelerdeki soygun haberleriyle gündeme gelen Fransa’da son olarak Elysee Sarayı’ndaki görevlilerin, devlet yemekleri ve resmi davetlerde kullanılan porselen ve sofra takımlarını çaldıkları ortaya çıktı.
40 bin Euro değerindeki çoğu Sevres porseleni olan eşyaların, çevrimiçi platformlarda satışa çıkarıldığı fark edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüphelinin evinde, aracında ve dolabında yaklaşık 100 parça eşya ele geçirildi.