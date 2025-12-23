Sarayın porselenleri çalındı

Haberin Devamı

40 bin Euro değerindeki çoğu Sevres porseleni olan eşyaların, çevrimiçi platformlarda satışa çıkarıldığı fark edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüphelinin evinde, aracında ve dolabında yaklaşık 100 parça eşya ele geçirildi.