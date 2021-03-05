Saraybosna'dan 'Love Erdoğan' mesajı

Başkentin farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki olarak "Love Erdoğan" ilanına yer verildi.

FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.