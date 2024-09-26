Saray yavrusu satışa çıkıyor

Haberin Devamı

Evde yaklaşık 5 bin metrekare yaşam alanı bulunuyor. Malikânede şehir ve okyanus manzaralı 2 katlı sonsuzluk havuzu, bir misafirhane, personeller için lojman, bowling salonu, 2 sinema salonu, spor salonu, spa, kuaför, tenis kortu, yeraltında 15 araçlık garaj ve gösteri odası, 12 yatak odası ile 19 banyo yer alıyor. Pritzker malikânesi, 30 yıllık evliliklerinin ardından uzun süredir boşanma arefesinde olan çiftin ayrılığının odağında yer alıyordu. 2005-2011 yılları arasında inşa edilen ve yaklaşık 200 milyon dolara satılması beklenen malikânenin Los Angeles’ta satılan en pahalı evlerden biri olacağı düşünülüyor.