×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Saray yavrusu satışa çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Hyatt Otel#Donald Pritzker#Tony Pritzker
Saray yavrusu satışa çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 07:00

Dünyaca ünlü Hyatt otel zincirinin kurucu ortağı Donald Pritzker’in oğlu Tony Pritzker ile 2022’de ayrıldığı eski eşi Jeanne Pritzker arasındaki uzun mücadelenin ardından Los Angeles’ta bulunan, yaklaşık 50 bin metrekarelik alana inşa edilmiş malikâne satışa çıkarılıyor.

Haberin Devamı

Evde yaklaşık 5 bin metrekare yaşam alanı bulunuyor. Malikânede şehir ve okyanus manzaralı 2 katlı sonsuzluk havuzu, bir misafirhane, personeller için lojman, bowling salonu, 2 sinema salonu, spor salonu, spa, kuaför, tenis kortu, yeraltında 15 araçlık garaj ve gösteri odası, 12 yatak odası ile 19 banyo yer alıyor. Pritzker malikânesi, 30 yıllık evliliklerinin ardından uzun süredir boşanma arefesinde olan çiftin ayrılığının odağında yer alıyordu. 2005-2011 yılları arasında inşa edilen ve yaklaşık 200 milyon dolara satılması beklenen malikânenin Los Angeles’ta satılan en pahalı evlerden biri olacağı düşünülüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hyatt Otel#Donald Pritzker#Tony Pritzker

BAKMADAN GEÇME!