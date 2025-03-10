Şara’dan ‘birlik’ çağrısı

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Suriye’nin Lazkiye ve Tartus bölgelerinde devrik Esad rejimi unsurlarıyla güvenlik güçleri arasında 6 Mart’ta başlayan çatışmalarda can kaybı artıyor. Suriye Savunma Bakanlığı bölgede büyük ölçüde kontrolün sağlandığını belirtirken Devlet Başkanı Ahmed Şara, “birlik ve beraberlik” çağrısında bulundu.

OPERASYONDA İKİNCİ AŞAMA

Suriye Savunma Bakanlığı, takviye güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bölgede kontrolün yeniden ele geçirildiğini, ancak Lazkiye kırsalında Batanita köyü çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığını ve Esad rejimine bağlı grupların kaçmaya başladığını bildirdi. Resmi Suriye haber ajansı SANA’ya konuşan Yarbay Hassan Abdulghan “Kıyı kentlerinde güvenliği ve istikrarı sağladıktan sonra, askeri güçlerimiz ve güvenlik teşkilatlarımız askeri operasyonun ikinci aşamasına başladı. Operasyon, kırsal ve dağlık alanlarda eski rejimin kalıntılarını takip etmeyi amaçlıyor” açıklamasında bulundu. SANA’nın haberine göre, Esad rejimi yanlıları, Lazkiye’deki SADCOP petrol şirketinin tesisine saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri, yaptıkları açıklamada, İdlib’den Lazkiye’ye giderek saldırganların püskürtüldüğünü belirtti.

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745 SİVİL ÖLÜMÜ İDDİASI

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 745’i sivil olmak üzere 1018’e ulaştığını bildirdi. Sosyal medyada evlerin dışında yığılmış sivil giyimli onlarca cesedi ve askeri kıyafetli kişilerin yakın mesafeden insanları vurduğunu gösteren videolar paylaşıldı, ancak haber ajansları görüntüleri teyit edemediklerini bildirdi.

SANA’ya konuşan Savunma Bakanlığı kaynakları, “bölgede sivil ölümlerine yol açan ihlallerin soruşturulduğunu” kaydetti. Lazkiye kırsalında pek çok bölgeye elektrik ve içme suyu sağlanamadığı; iletişim hatlarının kesildiğini bildirildi. Hizmetlerin kesintiye uğraması ve güvenlik durumunun kötüleşmesiyle fırınlar ekmek üretmeyi bıraktı, pazarlar kapatıldı. Eğitim Bakanı Nazir el-Kadri, “istikrarsız güvenlik koşulları” nedeniyle hem Lazkiye hem de Tartus eyaletlerinde okulların bir süre daha kapalı kalacağını duyurdu.

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ŞARA: KRİZİ ATLATTIK

Şam’daki Mezze Mahallesi’nde bir camide sabah namazının ardından açıklama yapan Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, “krizin güvenli şekilde atlatıldığını” ifade ederek, “Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız” diye konuştu. Sivilleri hedef alanların sorumlu tutulacağını belirten Şara,“Suriye konusunda içiniz rahat olsun, bu ülke hayatta kalmak için gereken özelliklere sahiptir” dedi. Şara ayrıca, Lazkiye’de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.