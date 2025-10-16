Şara Moskova’da Putin’le görüştü... Üslere dönün Esad’ı verin

Haberin Devamı

SURİYE geçici yönetimi lideri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesinden yaklaşık bir yıl sonra eski rejimin bir numaralı destekçisi Rusya’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirerek Vladimir Putin’e “Esad’ı ver, Tartus deniz üssüyle Hmeymim hava üssünü al” maddesini masaya koydu. Putin’in sığınmacı olarak ülkesine kabul ettiği Beşar Esad ve ailesini yeni Suriye yönetimine teslim etmeyi kabul etmese bile Esad’ın iki ülke arasında yeni bir başlangıç için üçüncü bir ülkeye gönderilmesinin de gündeme geldiği belirtildi.

RESMİ PROTOKOL UYGULANDI

Putin, Suriyeli mevkidaşı Şara’yı dün öğle saatlerinde Kremlin Sarayı’nda kabul etti. Bu tür ziyaretlerde yabancı ülke liderlerine uygulanan protokol harfiyen tekrarlanarak, Rusya’nın Suriye’ye verdiği önemin altı çizilmiş oldu. İki liderin tokalaşması sırasında görüşmenin önemini vurgulayan Putin, “Rusya, yıllardan beri Suriye ile iyi ilişkiler içerisinde. Bunu yaparken Suriye’de siyasi yönetime bağlı konjonktür veya kendimiz için çıkar peşinde koşmadık. Suriye halkının iyiliği ve refahı temelinde hareket ettik. İleride de böyle olacak” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

ŞARA TEŞEKKÜR ETTİ

Şara ise “Bugün Moskova’ya gerçekleştirdiğimiz ziyarette Rusya Başkanı Vladimir Putin ile çok ciddi konuları ele alacağız. Bize gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederim” dedi. İki ülke lideri arasındaki temaslar kapalı kapılar ardında devam etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecileri bilgilendirerek, “Putin-Şara temasları sonrasında ortak basın toplantısı planlanmıyor” açıklamasını yaptı. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmede Suriye’deki Tartus deniz üssüyle Hmeymim hava üssü durumunun gündeme geleceğini doğruladı. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, üsler meselesinin gündemde bulunduğu vurgusunu yaparak, “Suriye ile bugünkü temas siyasetten ekonomiye, bölgesel gelişmelerden askeri üslere kadar birçok konuyu derinlemesine kapsıyor. Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığı ve üslerin statüsü de bunlar arasında. Üslerle ilgili yeni format belirlenmesi üzerinde çalışılıyor” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

RUSYA GERİ Mİ GELİYOR

Rusya’da Suriye diyasporasıyla görüşen Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de Rusya’nın Suriye’ye askeri güç olarak dönmesine sıcak baktıklarını dile getirdi. Özellikle Suriye ile İsrail sınır bölgesinde Esad rejiminin devrilmesinden sonra yaşanan gelişmelerin üçüncü güç gereksinimini yeniden gündeme getirdiğini vurgulayan Şeybani “Rusya’nın bölgemize barış ve devriye gücü olarak dönmesine sıcak bakıyoruz” dediği aktarıldı.

TOPLU MEZARLARI GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

SURİYE’de yapılan araştırmalarda, Esad rejiminin ülkede işlediği insanlık suçlarına dair birçok ayrıntı ortaya çıkıyor. Reuters ajansının tanıklar, belgeler ve uydu görüntülerine dayandırdığı araştırma haberine göre Esad rejimi 2019-2021 arasında Kuteyfe’deki büyük bir toplu mezarı gizlemek amacıyla kamyonlar dolusu ceset ve toprağı Dumeyr yakınlarında gizli bir alana taşıtmış. Operasyonun hedefi, Kuteyfe’deki toplu mezarı boşaltarak rejimin işlediği savaş suçlarının izlerini silmekti. 2018 sonlarında zafer ilan ederek uluslararası sahneye dönmeyi uman Esad, böylece insanlık suçlarını örtbas etmeyi hedeflemişti. 2012’den itibaren Kuteyfe’deki toplu mezara gömülenler arasında, hapishanelerde ya da askeri hastanelerde ölen askerler ve tutukluların bulunduğu belirtildi. Reuters’a göre “Toprak Taşıma Operasyonu” adı verilen örtbas girişiminde 2019-2021 yılları arasında haftada dört gece 6 ila 8 kamyon dolusu ceset ve toprak taşındı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İsrail’in teslim ettiği Filistinlilerin cenazelerinde işkence ve infaz izleri tespit edildi Haberi görüntüle

ESAD SÜRGÜNDE BİLGİSAYAR OYNUYOR

SURİYE’de aralık ayında gerçekleşen rejim değişikliği sonrasında Rusya’ya sığınan Beşar Esad hali hazırda Moskova merkezindeki ‘Moscow City’ diye bilinen gökdelenler mahallesinde bin metrekarelik üç apartman dairesinde günlerini geçiriyor. Esad ailesinin aynı bölgede milyonlarca dolar değerinde 20 lüks dairesi olduğu konuşuluyor. Eylül ayında Şam Mahkemesi, 2011’de Dera’ya orduyu göndererek iç savaşı tetiklediği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmış ve dosyası Interpol’e teslim edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Alman Die Zeit gazetesinin iddiasına göre dünya işlerinden elini çeken Esad sabahtan akşama bilgisayarda oyun oynayarak vakit geçiriyor.