Şara Kremlin’de... Putin ile pazarlık

SURİYE Devlet Başkanı Ahmed Şara, dün ikinci defa Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyaret gerçekleştirerek Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü. Kremlin Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, önce ülke heyetleri bir araya geldi. Ardından iki lider Suriye-Rusya ilişkilerini baş başa görüştü. Rus siyasi gözlemcilere göre, Şam yönetimi Moskova ile belirli koşul ve yeni kurallar çerçevesinde Ortadoğu denklemini sürdürmek niyetinde.

SURİYE’DEKİ RUS ÜSLERİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Görüşmede, iki ülke arasındaki hemen hemen tüm meseleler ele alındı. Genelde ekonomi ağırlıklı konular konuşuldu. Ayrıca Suriye’deki Rus askeri üslerin durumu ve son gelişmeler değerlendirildi” dedi. Suriye yönetiminde geçen yıl başa gelen Şara, 15 Ekim’de Moskova’ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiş, hükümetler arası çalışma komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. İki ülke arasında çözüm bekleyen sorunları ele alan komisyonun sonuçları Putin-Şara arasında masaya yatırıldı. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı üssünden çekildiklerini de doğrulayan Peskov, son dönemde basında sıklıkla yer alan Beşar Esad’ın Suriye’ye iadesi konusunun gündemlerinde olmadığının altını çizdi.

PUTİN: BAŞARILAR DİLİYORUZ

Rus medyası Putin-Şara görüşmesinden iki önemli sonuç çıktığını yazdı. Buna göre ilk sonuç; Şara yönetimi, İsrail’e denge unsuru olması bakımından Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığını sürdürmesinden yana. Ancak bunun Esad döneminden farklı olarak tüm Suriye genelinde değil, sadece Tartus Liman Bölgesi veya Hmeymim Hava Üssü ile sınırlı kalmasını istiyor. İkinci sonuç ise ekonomik. Rusya’nın Suriye sanayisiyle iç içe olduğu ve Batı’nın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığı için özellikle enerji alanında ortaklığın sürdürülmesi amaçlanıyor. Putin ise yaptığı açıklamada “Suriye toprak bütünlüğünü sağlama çalışmalarınızı izliyoruz. Rusya her zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunmuştur. Fırat’ın doğusundaki bölgelerin entegrasyon sürecine dahil edilmesinde size başarılar diliyoruz” dedi.

TRUMP: SURİYE’DE MUAZZAM BİR SORUNU ÇÖZDÜK

SURİYE Lideri Şara, Moskova’ya gitmeden önceki akşam ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Şara’yı öven Trump, “Suriye’nin saygın cumhurbaşkanı ile Suriye ve o bölgeyle ilgili harika bir görüşme yaptık. Her şey çok iyi gidiyor” dedi. Trump, Fox News kanalına yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye konusunda “muazzam bir sorunu” çözdüklerini savundu. Trump, “Bugün, Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük, birçok hayat kurtarıldı” dedi. Ancak ayrıntı paylaşmadı. Trump’ın açıklamasının Suriye’de Şam ile SDG’nin anlaştığı yolundaki haberlerle ilgili olduğu tahmin ediliyor.

ŞARA MACRON’UN TELEFONUNA ÇIKMAMIŞ

FRANSIZ Le Point dergisi, Suriye yönetimi ile SDG arasında arabuluculuk yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Elysee Sarayı’nda diplomatik bir kriz yaşadığını iddia etti. İddiaya göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Macron’un SDG lideri Mazlum Abdi ile ayarladığı görüşme davetine yanıt vermedi. Buna göre olay geçen pazar günü gerçekleşti. Macron, ikili arasında köprü kurmak için diplomatik bir girişim başlattı. Görüşme için belirlenen saatte Abdi telefonda hazır bulunurken, Şara telefonunu açmadı. Macron’un iki lideri görüştürme çabasının bu hamleyle boşa düşmesi üzerine Fransız liderin tepkisine yol açtı.