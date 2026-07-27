Şara: İsrail’le çatışma Suriye’ye yaramaz

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Şam’ın çok taraflı bir diplomatik süreç yürüttüğünü belirten Şara, “Bir grup ülkenin katılımıyla İsrail ile güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalışıyoruz. Bu anlaşmanın başarılı olması, Suriye’nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışa zemin hazırlayabilir” diye konuştu.

Öte yandan Lübnan’a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunma niyetlerinin de olmadığını belirten Şara, “Lübnan’da yaşanacak herhangi bir kargaşa, Suriye’yi doğrudan etkileyecektir” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı bir açıklamada Şara’nın Lübnan konusunda devreye girmek istediğini öne sürmüştü. Trump, “Uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor. Bence bu çok etkili olur” diye konuşmuştu.