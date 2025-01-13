Şara: Eminim 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

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Şara, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle zorla yerlerinden edilen ve ülke dışına çıkmak zorunda bırakılan Suriyelilerin topraklarına dönmeye başladığını söyledi.

‘ÖNCELİĞİMİZ ADALET OLACAK’

Rejimin devrilmesiyle sonuçlanan süreç boyunca kontrolünü sağladıkları bölgelerde yaşayanların yerinden edilmediğini, bilakis buralara yaşamak için daha çok insanın geldiğini vurgulayan Şara, şimdiyse toplumun her kesiminden insanın birlikte sorunsuz şekilde yaşamayı sürdürdüğünü belirtti. Şara, ülkeye dönüşlerin artacağına işaret ederek, “Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak” ifadesini kullandı. Toplumdaki mevcut sorunları çözmenin zaman alacağını ancak istikrarlı planlar ve toplumsal eğitimle bunun üstesinden gelinebileceğini aktaran Şara, “Devletin inşasında önceliklerimiz olacak. Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz” dedi. Amaçlarını “intikamsız zafer” olarak tanımlayan Şara, af politikasını olumlu bulduğunu ve rejimin devrilmesinin ardından safını değiştirenlere iyi niyetle yaklaştıklarını aktardı. Öta yandan Şara, bazı istisnaların da mevcut olduğunu belirterek, “Sednaya Hapishanesi ve diğer güvenlik şubelerinde işkence yapanlara, varil bombası atanlara ve katliam yapanlara af yok” dedi.