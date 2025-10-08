Şara; ABD’li komutan, elçi ve SDG heyetini kabul etti… Şam’da SDG ile kritik görüşme

Haberin Devamı

SURİYE’nin Halep kentinde güvenlik güçleri ve terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan SDG arasında önceki gün yaşanan çatışmaların ardından dün başkent Şam’da kritik bir toplantı yapıldı. Halep’te SDG tarafından kontrol edilen Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerindeki terör gruplarının önceki gün güvenlik güçlerini hedef almasıyla başlayan ancak varılan ateşkes sonucu ateşin durmasıyla; daha önce planlanan görüşmenin tarihi değiştirilmedi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani eşliğinde Şam’da SDG elebaşı Mazlum Abdi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantıya ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da katıldı. Barrack ve Cooper, önceki günkü gerginliğin hemen öncesinde SDG kontrolündeki Haseke’de Abdi ile bir araya gelmişti. Görüşmeye dair açıklama yapılmazken SDG’ye bağlı kurumların Şam’a entegrasyonunun görüşüldüğü değerlendirildi.

HER CEPHEDE ATEŞKES

Toplantıdan çıkan ilk sonuç ateşkesin devamı yönünde oldu. Suriye Savunma Bakanı Muhraf Ebu Kasra, Mazlum Abdi ile başkent Şam’da bir araya geldiğini belirterek Suriye’nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda tüm cephelerde ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı ateşkes kararı aldık. Anlaşma hemen uygulanmaya başlayacak” dedi. Suriyeli bir yetkilinin El Cezire’ye verdiği bilgiye göre SDG terör örgütünün Halep’te önceki günkü saldırıları sonucu Suriyeli üç güvenlik mensubu hayatını kaybetti.

Ahmed Şara ve Mazlum Abdi 10 Mart’ta mutabakata varmıştı, ancak uygulamada zorluk yaşanıyor.

SDG BAKANLIK İSTEMİŞTİ

Taraflar arasındaki siyasi gerilim, Şam yönetimi ile SDG arasındaki 10 Mart’ta imzalanan ve SDG’nin Şam yönetimine entegrasyonunu içeren mutabakatın uygulanmasıyla ilgili sorunlara dayanıyor. Eylül ayında SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, SDG elebaşı Mazlum Abdi veya SDG’den başka birinin Suriye Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmesi yönünde bir teklifte bulunduklarını açıklamış, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise Kürtlerin Şam’da görev almasını çok arzuladığını ancak Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay Başkanlığı gibi bir koltuğa SDG’li bir ismin oturmasının sıkıntılar yaratacağını ve kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.

SURİYELİ BAKAN BUGÜN TÜRKİYE’DE

Haziran ayında Suriye’den asker çekme sürecini başlatan ABD’nin, bu süreci durdurduğu ortaya çıkmıştı. Geçen hafta Al Monitor’e konuşan Amerikalı yetkililer, Washington’un Suriye geçici hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlama yeteneğinden duyulan kaygılar nedeniyle Suriye’den asker çekmeyi ertelediğini belirtmişti. Diğer yandan birkaç hafta önce ABD’nin Suriye’deki fiili misyonu olan ve merkezi İstanbul’da bulunan Suriye Bölgesel Platformu’ndaki bazı Amerikalı diplomatlar, Beyaz Saray ve Barrack’ın Suriye politikasıyla uyumlu çalışmadıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Bu diplomatların SDG’ye yakın olduğu iddia edilmişti. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’nin görüşmeler için bugün Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.