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Saplantılı hayranıyla başı dertte

#Emma Raducanu#Amrit Magar#Tenisçi
Saplantılı hayranıyla başı dertte

İngiliz tenisçi Emma Raducanu, kendisini ısrarlı şekilde takip eden takıntılı hayranı yüzünden zor günler geçiriyor. 19 yaşındaki tenisçinin Londra’da ailesiyle yaşadığı eve giren Amrit Magar adlı kişi, Raducanu’nun zannettiği babasına ait ayakkabıyı çaldı. Polis sorgusunda ise ayakkabıyı ‘Raducanu’dan bir hatıra’ olarak aldığını söyledi.

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Genç tenis yıldızı Emma Raducanu’nun başı takıntılı hayranı ile dertte. Evine girip ayakkabı çalan Amrit Magar’ın daha önce de genç tenisçiyi rahatsız ettiği öğrenildi. E-ticaret şirketi Amazon’da bir süre teslimat elemanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Amrit Magar, tam kapanmada işsiz olduğu dönemde Grand Slam şampiyonasını izlemeye başladığını, bu süreçte Emma Raducanu hayranı olduğunu belirtti.

ELİNDE ÇİÇEKLE KAPISINA DAYANDI

Geçtiğimiz kasım ayında çevredekilere sorarak Raducanu’nun evini tespit eden Magar, içinde garip notlar bulunan bir buket çiçekle başarılı tenisçinin kapısına dayanmış.

Aralık ayında da Emma Raducanu’nun posta kutusuna bir harita ve “37 kilometreyi senin için yürüdüm” notu bırakmış. Aile şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek durumu polise bildirmiş. Saplantılı hayran son olarak da, genç sporcunun evine girmeyi başarmış.

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‘KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM’

2021 Amerika Açık şampiyonu Emma Raducanu, geçen ay Avustralya Açık hazırlıkları sırasında konuya ilişkin polise verdiği şikâyet dilekçesinde, “Özgürlüğüm benden alınmış gibi hissediyorum. Yürürken sürekli arkamı kolluyorum. Kendimi en güvende hissetmem gereken yer olan evimde bile kendimi güvende hissetmiyorum” ifadelerine yer verdi. Son olayın ardından yaptığı açıklamada Raducanu, evinden taşınmak ve daha güvenli bir bölgeye geçmek istediğini söyledi. Polis tarafından gözaltına alınan saplantılı hayrana uzaklaştırma cezası verilirken Magar’ın ifadesinde Raducanu’yu rahatsız ettiğini bilmediği ve üzüldüğünü söylediği ortaya çıktı.

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#Emma Raducanu#Amrit Magar#Tenisçi

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