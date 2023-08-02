Sapık bakıcı 91 çocuğu taciz etmiş

Haberin Devamı

İsmi açıklanmayan 45 yaşındaki sanığın, Queensland, New South Wales ve başka bir ülkede toplam 10 çocuk bakım merkezinde 15 yıl boyunca görev yaptığı belirtildi. Sanığın çocuklara yönelik cinsel istismarını filme kaydederek içerikleri internette dağıttığı belirtilirken, polis sanığın elektronik cihazlarında 4 bin kadar görüntü tespit edildiğini açıkladı. 246 tecavüz ve 673 istismar suçu isnat edilen sanık, istismar görüntülerini filme alıp dağıtmakla ilgili olarak da yüzlerce suçla karşı karşıya. Geçen yıl ağustos ayında tutuklanan sanıkla ilgili iddiaların araştırmasının bir yıl sürdüğü ve ilk duruşmanın 21 Ağustos’ta gerçekleşeceği aktarıldı.