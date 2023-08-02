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Sapık bakıcı 91 çocuğu taciz etmiş

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#Avustralya#Çocuk Bakıcısı#Taciz
Sapık bakıcı 91 çocuğu taciz etmiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

Avustralya polisi, eski bir çocuk bakıcısının görev yaptığı süre boyunca 91 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 1600’den fazla suçla yargılanacağını açıkladı.

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İsmi açıklanmayan 45 yaşındaki sanığın, Queensland, New South Wales ve başka bir ülkede toplam 10 çocuk bakım merkezinde 15 yıl boyunca görev yaptığı belirtildi. Sanığın çocuklara yönelik cinsel istismarını filme kaydederek içerikleri internette dağıttığı belirtilirken, polis sanığın elektronik cihazlarında 4 bin kadar görüntü tespit edildiğini açıkladı. 246 tecavüz ve 673 istismar suçu isnat edilen sanık, istismar görüntülerini filme alıp dağıtmakla ilgili olarak da yüzlerce suçla karşı karşıya. Geçen yıl ağustos ayında tutuklanan sanıkla ilgili iddiaların araştırmasının bir yıl sürdüğü ve ilk duruşmanın 21 Ağustos’ta gerçekleşeceği aktarıldı.

 

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#Avustralya#Çocuk Bakıcısı#Taciz

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