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Santorini’de turist alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Santorini#Nikos Zorzos#Turist
Santorini’de turist alarmı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Santorini Belediye Başkanı Nikos Zorzos, bu yıl yaklaşık 3.5 milyon turistin beklendiği adadaki inşaat patlaması nedeniyle bölgenin turistik cazibesini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

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İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Zorzos, “25 bin kişinin yaşadığı bir yer burası, daha fazla otele ya da kiralık odaya ihtiyacımız yok. Bu zengin manzarayı yok ederseniz, insanların buraya gelme nedenlerini de yok etmiş olursunuz” uyarısında bulunuyor. COVID-19 salgını öncesinde turizmde doyma noktasına geldiklerini belirten Zorzos, turizmle birlikte yaşanan inşaat patlamasına işaret etti.

Santorini’de turist alarmı
Yaklaşık 80 bin otel yatağı bulunan Santorini bu yıl 3.5 milyon turist ağırlayacak.

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Gün batımı, mimari yapısı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Santorini adasında yaklaşık 80 bin otel yatağı bulunuyor. Bu da Santorini’nin, Kos ve Rodos ile kıyaslandığında metrekare başına daha fazla turistik yatağa sahip olduğu anlama geliyor. Antik Yunan konusunda uzman olan Zorzos, turizmin çevre üzerinde oluşturduğu baskıya da işaret ederek “Çevre bizim evimizdir ve onu yok ederek kendimize zarar veririz” diyor.

 

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#Santorini#Nikos Zorzos#Turist

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