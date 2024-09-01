Santorini’de turist alarmı

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İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Zorzos, “25 bin kişinin yaşadığı bir yer burası, daha fazla otele ya da kiralık odaya ihtiyacımız yok. Bu zengin manzarayı yok ederseniz, insanların buraya gelme nedenlerini de yok etmiş olursunuz” uyarısında bulunuyor. COVID-19 salgını öncesinde turizmde doyma noktasına geldiklerini belirten Zorzos, turizmle birlikte yaşanan inşaat patlamasına işaret etti.

Yaklaşık 80 bin otel yatağı bulunan Santorini bu yıl 3.5 milyon turist ağırlayacak.

KENDİMİZE ZARAR VERİRİZ

Gün batımı, mimari yapısı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Santorini adasında yaklaşık 80 bin otel yatağı bulunuyor. Bu da Santorini’nin, Kos ve Rodos ile kıyaslandığında metrekare başına daha fazla turistik yatağa sahip olduğu anlama geliyor. Antik Yunan konusunda uzman olan Zorzos, turizmin çevre üzerinde oluşturduğu baskıya da işaret ederek “Çevre bizim evimizdir ve onu yok ederek kendimize zarar veririz” diyor.