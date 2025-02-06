×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Santorini'de OHAL ilan edildi

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Santorini#OHAL
Santorinide OHAL ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:40

Ege Denizi'ni beşik gibi sallayan depremler nedeniyle Yunanistan'ın Santorini adasında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. OHAL kararının 1 Mart'a kadar yürürlükte kalacağı duyuruldu.

Haberin Devamı

Yunanistan adalarını sarsmaya devam eden sismik hareketlilik nedeniyle önlemler arttırıldı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği duyuruldu.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, adaya destek amacıyla çok sayıda acil durum ekibinin harekete geçirildiğini belirtti. Marinakis, "İtfaiye teşkilatları, polis, sahil güvenlik, silahlı kuvvetler ve acil tıbbi hizmetler, Santorini ve çevresindeki adalara derhal ek personel ve özel ekipmanla takviye sağladı" dedi.

Sadece Çarşamba gecesi Santorini çevresindeki sularda büyüklüğü 4'ün üzerinde 6 deprem kaydedildi, ardından Amorgos'un güneyinde 5.1 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntı daha kaydedildi.

Haberin Devamı

11 BİN KİŞİ ADAYI TERK ETTİ

Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası'ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi ayrıldı. Santorini'nin yanı sıra komşu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Santorini#OHAL

BAKMADAN GEÇME!