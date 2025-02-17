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Santorini'de deprem hazırlığı: Liman inşa edilecek

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#Yunanistan#Santorini#Deprem Hazırlığı
Santorinide deprem hazırlığı: Liman inşa edilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 15:45

Ege'deki Yunan adalarında yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın, Santorini Adası'nda acil durumlarda gemilerin kullanması için özel liman inşa edeceği bildirildi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, zemin yükselmesi ve zemin kaymasının uzmanlarca takip edildiğini vurguladı.

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Yunanistan'ın, Santorini Adası'nda depreme hazırlık amacıyla özel liman inşa edeceği açıklandı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, ANT1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Santorini halkının yakın zamanda veya uzun vadede herhangi bir büyük deprem yaşanması halinde sahil bölgelerinden uzaklaşarak yüksek alanlara çıkması gerektiğini belirtti.

Kikilias, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile yaptıkları görüşmenin ardından, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde adada halihazırda inşa edilen büyük limanın haricinde, deprem durumunda kullanılmak üzere özel bir limanın daha yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

Ege'de çok sayıda deniz altı volkanik alan olduğunu söyleyen Kikilias, bölgede son dönemde yaşanan magma hareketlerinin de uzmanlarca takip edildiğini dile getirdi.

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Kikilias, Santorini Adası'ndaki zemin yükselmesi ve zemin kaymasının da uzmanlarca takip edildiğini vurguladı.

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#Yunanistan#Santorini#Deprem Hazırlığı

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