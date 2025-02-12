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Santorini alarmda... 17 günde 14 bin deprem

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#Yunanistan#Santorini#Amorgos
Santorini alarmda... 17 günde 14 bin deprem
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 07:00

Ege Denizi’nde 26 Ocak’tan bu yana irili ufaklı yaklaşık 14 bin deprem gerçekleşti.

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Yunanistan’ın Santorini ile Amorgos arasındaki bölgede süren sarsıntıların en şiddetlisi önceki gün yaşandı. Büyüklüğü 5.3 olarak belirtilen deprem Yunaistan’ın başkenti Atina ve Girit Adası’nda da hissedildi. Deprem fırtınası dün de aralıksız devam ederken en büyüğü 4.8 şiddetinde olarak ölçüldü. Yunan deprem uzmanları, bölgede 6 hatta daha da şiddetli bir deprem yaşanması ihtimalinin giderek arttığını kaydetti. Uzman Kostantinos Sinolakis, depremlerin aylarca sürebileceğini, volkanda küçük bir patlamanın bile ihtimal dışı olmadığını söyledi.

SOKAKTA TOPLU DUA

15 bin kişinin deprem korkusuyla terkettiği Santorini’de kalmayı tercih eden Ada halkı ise din adamlarının refakatinde sokaklara çıkıyor. Halk, Yunan bayrağı ve ikonalar taşıyarak olası bir felakete karşı dua ediyor.               

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#Yunanistan#Santorini#Amorgos

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