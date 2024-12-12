Santa Ana yangını: Malibu alev alev... Ünlülerin evleri de tehlike altında

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ABD’nin California eyaletinde Pasifik Okyanusu kıyısındaki Malibu bölgesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgârlarla birlikte yerleşim yerlerine sıçradı. Yangının 2 bin 800 dönümden fazla alana yayıldığını ifade eden yetkililer, 20 binden fazla bölge sakini için tahliye emri verdi. Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgede etkili olan Santa Ana rüzgârının hızının saatte 64 kilometreye ulaştığını bildirdi. Bölgede güvenlik tedbirleri nedeniyle 40 binden fazla kişinin elektriği kesildi. Yetkililer alevler nedeniyle belediye binasının boşaltıldığını ve Calabasas şehrine taşımak zorunda kaldıklarını aktardı. Malibu’da hızla yayılan alevler nedeniyle önceki gün Pepperdine Üniversitesi kampüsündeki öğrenci ve çalışanlar da tahliye edildi.

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ÜNLÜ YILDIZLARIN EVLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çıkış nedeni araştırılırken ünlü isimlerin evlerinin bulunduğu bölge için tahliye emri verildiği bildirildi. ABD’li ünlü şarkıcı Cher’in ve ünlü oyuncu Dick Van Dyke’ın evlerinin boşaltıldığı ayrıca Lady Gaga, Beyonce ve Jay-Z’nin de evlerinin tahliye bölgesinde olduğu belirtildi. Santa Ana adı verilen şiddetli ve kuru rüzgarlar nedeniyle başka bölgelerde de yangın çıkabileceği uyarısı yapıldı.