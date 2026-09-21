Şansölye için ‘felaket’ günü... İki eyalette Merz’i üzen sonuç

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ALMANYA dün Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yönetimi belirlemek için sandık başına gitti. İki hafta önce Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlerden sağ popülist ALMANYA için Alternatif’in (AfD) oyların yüzde 43.8’ini alarak zaferle çıkmasının ardından dünkü seçimler hem Almanya’nın hem de Başbakan Friedrich Merz’in siyasi geleceği açısından kritik önemdeydi.

SOL PARTİ TÜRK ADAY İLE KAZANDI

Yaklaşık 2.5 milyon seçmenin bulunduğu Berlin’de ve 1.3 milyon seçmenin bulunduğu Mecklenburg-Vorpommern’de seçmenler erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Seçimlerde ilk kez 16-18 yaşlarındaki seçmenler de oy kullandı. 2023 yılındaki son seçimlerde yüzde 23.4 olarak gerçekleşen katılım oranı, bu yıl saat 12.00 itibarıyla 27,9 oldu. Sandıklar saat 18.00’de kapandıktan sonraki ilk sonuçlara göre Türk kökenli Elif Eralp’ın başbakan adayı olarak katıldığı Berlin’de oyunu 2023 yılındaki seçime kıyasla yüzde 12’den fazla artıran Sol Parti yüzde 25.5 ile sandıktan birinci çıktı. Merz’in Hristiyan Birlik Partisi CDU yüzde 18.9 ile ikinci olurken, aşırı sağcı AfD yüzde 16.1, Yeşiller yüzde 14.3, SPD yüzde 12.1 oy aldı. Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise yüzde 4.7 ile baraj altında kaldı.

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1.5 milyon seçmenin bulunduğu Mecklenburg-Vorpommern’de ise AfD yüzde 37.1 ile sandıktan birinci çıktı. Sosyal demokrat parti SPD yüzde 35.6, Sol Parti yüzde 7.4, Yeşiller yüzde 5 oy alırken, Merz’in partisi CDU yüzde 4.9 ile baraj altında kaldı.

Dünkü seçimler, partisinin 6 Eylül’de yapılan Saksonya-Anhalt’ta ancak yüzde 17.2 oy alarak hezimete uğraması üzerine kendi partisinden “istifa” sesleri yükselmesi üzerine zor günler yaşayan Şansölye Merz için de kader niteliğindeydi. Berlin’de Sol Parti’nin zaferiyle sonuçlanan seçimden ikinci parti olarak çıkan Şansölye Merz’in partisi CDU’nun, Mecklenburg-Vorpommern’de barajın altında kalmasının Merz’in üzerindeki istifa baskısını artırması bekleniyor.

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Elif Eralp, Almanca yaptığı zafer konuşması sırasında Türkçe ‘Tarih yazdık arkadaşlar’ ifadelerini kullandı. Kutlamalar sırasında Tarkan’ın şarkıları çalındı.

SEÇİMLER YÜZÜNDEN BM’YE GİTMİYOR

Şansölye Merz seçim sonrası yaptığı açıklamada “Mecklenburg-Vorpommern’deki sonucu güzel gösteremeyiz. Bu bir felaket” derken, görevde kalacağı sinyalini verdi. Merz, Berlin’deki ağır oy kaybına ilişkin ise “makul bir sonuç” nitelemesini yaptı. Şansölye Merz, reform gündemine devam edeceğini belirterek, ”Reformlar şart. Bu sorumluluğu üstleniyorum çünkü ülkemizi ileriye taşımak istiyorum” dedi. Merz daha önceki açıklamasında da “Pes etmek, görevi bırakmak benim için seçenek değildir, sözkonusu değildir” demişti. Başbakan, oylamanın olası artçı etkileriyle ilgilenebilmek için önümüzdeki günlerdeki programını da boşalttı ve BM Genel Kurulu’na yapacağı ziyaretten vazgeçti.

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PARTİLER İÇİN TEK YOL KOALİSYON

Sandalye dağılımı tahminine göre, 159 üyeden oluşması öngörülen Berlin eyalet meclisinde Sol Parti’nin 47, CDU’nun 35, AfD’nin 29, Yeşillerin 26 ve SPD’nin 22 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor. Bu dağılıma göre hiçbir parti mutlak çoğunluk için gereken 80 sandalyeye tek başına ulaşamıyor. ARD’nin sandalye dağılımı tahminine göre, 71 sandalyeli Mecklenburg-Vorpommern eyalet meclisinde ise AfD’nin 32, SPD’nin 29, Sol Parti ve Yeşillerin 5’er milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor. Bu dağılımda AfD, mutlak çoğunluk için gereken 36 sandalyenin 4 gerisinde kalıyor. Mevcut SPD-Sol Parti koalisyonu toplam 34 sandalyeyle çoğunluğa ulaşamazken Yeşillerin de katılacağı üçlü bir ittifak 39 sandalyeyle çoğunluğu sağlayabiliyor.

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ELİF ERALP KİMDİR

Başkentte özellikle uygun fiyatlı konutlar oluşturma vaadiyle yıldızı parlayan 45 yaşındaki Eralp, 2010-2021 yılları arasında Federal Meclis’teki Sol Parti parlamento grubunda hukuk politikaları danışmanı olarak çalıştı. 2021’de Berlin Eyalet Meclisi’nde milletvekilli oldu. 2024’ten beri Sol Parti meclis grubunun, 2025’ten bu yana da partinin Berlin teşkilatının başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Evli ve iki çocuk annesi Eralp’in asıl mesleği ise avukatlık.