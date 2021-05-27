Şanslı bileti çöpe atmıştı... 1 milyon dolar kazandığını öğrendi!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Lea Rose Fiega, mart ayında çalıştığı yerin yakınlarındaki bir marketten 30 dolara kazı kazan bileti almıştı. Fiega 'Öğlen yemeği için molaya çıkmıştım ve acelem vardı. Bileti şöyle bir kazıyıp baktım ve bir şey kazanmadığımı düşünüp tezgahtakilere çöpe atmaları için verdim.' diye anlatıyor mucize gibi hikâyesini. Fiega, sonra işe dönüp çalışmaya devam etti... Başına geleceklerden habersizdi.

'Şanslı' bilet o tezgahın ardında tam 10 gün boyunca kimse fark etmeden durdu.

Sonrasında yaşananları market sahibinin oğlu Abhi Shah şöyle anlatıyor 'Bir akşam çöpteki biletlere bakarken kazınmamış bir bilet buldum. Kazınmamış olduğunu görünce kazıdım ve bilete 1 milyon dolar ikramiye çıktığını gördüm.'

Lea Rose Fiega, aslında iki kez şanslıydı zira bileti satın aldığı marketin düzenli müşterisi olduğu için market sahipleri biletin kim tarafından çöpe atıldığını hemen hatırlayarak ona ulaştı.

Market sahipleri kendisini oraya çağırdığında iş yerinde olan ve yerinden ayrılmak istemeyen kadın durumu öğrenince gördüklerine inanamadı ve sevinçten hüngür hüngür ağladı.

Market çalışanlarına sarılan kadın AP haber ajansına ocak ayında Kovid-19 atlattığını ve başına gelen bu olaydan sonra gerçekten de 'yeniden doğmuş gibi olduğunu' anlattı.

Kazandığı parayı emekliliği için saklayacağını söyleyen Fiega, market sahibi aileye cömert bir hediye vermekle kalmayıp şanslı biletinden %10 komisyonu da ailenin sahip olduğu dükkâna bağışlayarak minnettarlığını kanıtlamış oldu.

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