Sanna Marin parti liderliğini de bırakıyor

Haberin Devamı

Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında kariyerine milletvekili olarak devam edeceğini söyleyen Marin, eylül ayında düzenlenecek parti kongresinde aday olmayacağını belirtti. Marin partisinin geçen pazar düzenlenen seçimlerde üçüncü olmasına atıf yaparak, “Seçim sonucu böyle olunca kendi hayatımda yeni bir sayfa açma fırsatı bulduğumu düşünüyorum” diye konuştu. Seçimlerde muhafazakâr Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20.8 ile birinci, Gerçek Finler Partisi yüzde 20.1 ile ikinci ve Marin’in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti yüzde 19.9 oyla üçüncü tamamlamıştı. Ulusal Koalisyon lideri Petteri Orpo’nun koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor. Finlandiya’nın NATO’ya kabulünde önemli rol oynayan Marin, ekonomik politikalar nedeniyle halktan umduğu desteği bulamadı.