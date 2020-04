Sanki 11 Eylül

Dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ABD’de, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3415’e yükseldi. Böylece virüs, İtalya ve İspanya’nın ardından ABD’de de Çin’den daha çok can aldı. Ülkede, koronavirüs salgının en şiddetli yaşandığı kent ise doğu yakasının göz bebeği New York. Ülkede kaydedilen 164 bin 785 vakanın 43 bin 139’u bu kentte tespit edildi. Şimdiye dek 914 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği şehirde, önceki gün ilginç bir istatistik paylaşıldı. New York Post gazetesi, son 6 saatte 124 kişi hayatını kaybettiğini, bunun da her 2.9 dakikada 1 kişinin ölmesine karşılık geldiğini aktardı.

DOKTOR TAKVİYESİ

Şehirdeki hastanelerin toplam yatak kapasitesi 20 bin iken, bunların tümü koronavirüs hastalarıyla dolmuş durumda. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirdeki doktor ve hemşirelerin de salgın nedeniyle yetersiz kaldığını bu nedenle ABD ordusunun Comfort isimli hastane gemisini gönderdiğini açıkladı. Ayrıca ABD Açık Tenis Şampiyonası’nın oynandığı Arthur Ashe Stadyumu’na da, koronavirüs hastaları dışındaki kişilere hizmet vermesi için 1000 yataklı geçici hastane kurulması planlanıyor. Şehrin ikonik merkezlerinden Central Park’a da pazar günü itibarıyla, 68 yatak kapasiteli sahra hastanesi kuruldu. Öte yandan New York valisi Andrew Cuomo’nun kardeşi, CNN televizyonunun ünlü sunucusu Chris Cuomo’ya da virüs teşhisi kondu.

TRUMP: 30 GÜN ÇOK ÖNEMLİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında “Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu günler var. Bu 30 gün çok önemli” dedi. Salgına ilişkin modellemelere bakıldığında virüsün 2 haftada en yüksek seviyeye ulaşacağını gözlemlediklerini belirten Trump, “Aldığımız önlemlere uyarak, 1 milyondan fazla Amerikalı’nın hayatını kurtarabiliriz. Yaptığımız seçimler ve fedakarlıklar bu virüsün kaderini belirleyecek” dedi.

‘YÜZEN HASTANE’ PIER 90 LİMANI’NDA

ABD donanmasına ait 1000 yataklı hastane gemisi ‘Comfort’ New York limanına ulaştı. Koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmayacak olan gemi, travma vakaları da dahil olmak üzere diğer hastaların tedavisini üstlenecek. Manhattan’ın batısındaki Pier 90 Limanı’na demirleyen geminin, şehir hastanelerindeki yükü hafifletmesi amaçlanıyor. En son 11 Eylül saldırılarının ardından New York’a demirleyen Comfort’ta 1200 sağlık personeli görev alıyor. Comfort, dün itibarıyla hasta kabulüne de başladı.

New York’ta Central Park’a kurulan sahra hastanesinde görev alan bir hemşire, bir bankta otururken böyle görüntülendi. Şehirde, kapasitenin çok üzerindeki koronavirüs hastaları nedeniyle doktor ve hemşire sıkıntısı yaşanıyor.