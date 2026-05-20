Saniyeler içinde imha: Yeni süper silah sahada! İngiltere’den İran’a karşı kritik hava hamlesi

İngiltere, Orta Doğu’da İran’a karşı hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Typhoon savaş uçaklarına entegre edilen yeni nesil düşük maliyetli füze sistemi, İran destekli insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için aktif olarak kullanılmaya başlandı.



Telegraph’ta yer alan habere göre Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilerde, adı verilen yeni mühimmat sistemi, özellikle İran yapımı Şahid tipi kamikaze insansız ‘Advanced Precision Kill Weapon System’ (Gelişmiş Nokta Atışı Silah Sistemi) hava araçlarına karşı geliştirildi. Yeni sistemin dikkat çekici özellikleri var.









MALİYETLER CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLDÜ



İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, daha önce İHA tehditlerini bertaraf etmek için kullandığı ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile) füzelerinin birim maliyetinin yaklaşık 200 bin sterlin olduğunu belirtmişti. Kullanılan mühimmat türüne göre de operasyon maliyetleri 15 bin ila 50 bin sterlin arasında değişiyordu.



Yeni geliştirilen sistemin bu maliyetlerin çok altında görev yapabildiği vurgulanıyor. Savunma Bakanlığı yetkilileri, modern savaş ortamında özellikle düşük maliyetli kamikaze dronlara karşı pahalı mühimmat kullanılmasının sürdürülebilir olmadığını değerlendirirken, yeni sistemin bu soruna doğrudan çözüm sunduğuna dikkat çekiliyor.



HYDRA ROKETLERİ LAZER GÜDÜMLÜ FÜZELERE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ



Yeni hava savunma konseptinin merkezinde, normalde güdümsüz olarak kullanılan Hydra 70 mm roketleri bulunuyor. Bu roketler, geliştirilen yeni lazer güdüm sistemi sayesinde yüksek hassasiyetli hava-hava mühimmatına dönüştürüldü. Bu teknoloji sayesinde klasik roketler artık havadaki hızlı hedefleri vurabilecek kapasiteye ulaştı.



Sistemin geliştirilmesinde İngiltere merkezli savunma devi BAE Systems ile savunma teknolojileri şirketi QinetiQ birlikte çalıştı. İki şirketin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda sistem, iki aydan kısa sürede operasyonel hale getirildi. Uzmanlar, normal şartlarda yıllar sürebilecek entegrasyon süreçlerinin birkaç hafta içerisinde tamamlanmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor.







‘EMSALSİZ HIZDA GELİŞTİRİLDİ’



Yine Telegraph’ta yer alan haberde QinetiQ Hava Sistemleri Genel Müdürü Simon Galt, projede 100’den fazla uzmanın görev aldığını açıkladı. Galt yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Konsept aşamasından ilk denemeye kadar yalnızca sekiz hafta geçti. Bu ölçekte bir entegrasyon için bu inanılmaz derecede hızlı bir süreç.”



İngiltere’nin savunma sanayii altyapısının bu hızda geliştirme yapabilecek kapasitede olduğunu belirten Galt, ülkenin test altyapısı, insan kaynağı ve mühendislik kabiliyetlerinin projeyi mümkün kıldığını söyledi.



İLK TESTLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI



Yeni füze sisteminin test süreçleri olağanüstü hızlandırılmış takvimle yürütüldü. Mart ayında gerçekleştirilen ilk denemede sistemin kara hedefini başarıyla vurduğu açıklandı. Bunun ardından RAF’ın 41 Test ve Değerlendirme Filosu’na bağlı Typhoon pilotları, geçen ay ilk başarılı havadan havaya atışı de gerçekleştirdi.



Test kapsamında, Galler’in Ceredigion bölgesindeki Aberporth’ta bulunan QinetiQ atış sahasında ‘Banshee’ isimli hedef drone imha edildi. Savunma kaynakları, test sonuçlarının beklentilerin üzerinde başarı gösterdiğini kaydetti.



YENİ SİSTEM AKTİF OLARAK ORTA DOĞU’DA KULLANILIYOR



İngiliz Savunma Bakanlığı, yeni mühimmat sisteminin artık aktif operasyonlarda kullanıldığını açıkladı. RAF’a bağlı 9. Filo Typhoon savaş uçaklarının, İran kaynaklı hava tehditlerine karşı yürütülen görevlerde bu sistemi kullandığı belirtildi.



İngiliz savaş uçaklarının özellikle Körfez bölgesindeki devriye ve önleme görevlerinde aktif rol oynadığı ifade edilirken, sistemin İran’ın olası drone saldırılarına karşı caydırıcı unsur olarak değerlendirildiği kaydedildi.





İNGİLTERE ORTA DOĞU’YA EK HAVA SAVUNMA GÜCÜ GÖNDERDİ



İngiltere, İran ile yükselen gerilim nedeniyle son aylarda Orta Doğu’daki askeri varlığını ciddi ölçüde artırdı. Şubat ayında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından Londra yönetimi bölgeye yüzlerce ek hava savunma personeli sevk etti.Bu kapsamda:

Öte yandan İngiltere’nin İran yapımı Şahid tipi kamikaze dronlara karşı özel olarak geliştirilen ‘Skyhammer’ önleme füzeleri için de milyonlarca sterlinlik yeni yatırım yaptığı bildirildi. Savunma uzmanları, Ukrayna savaşıyla birlikte düşük maliyetli insansız hava araçlarının modern savaşın en kritik unsurlarından biri haline geldiğini ve Batılı orduların artık daha ekonomik önleme sistemlerine yöneldiğini belirtiyor. İngiltere’nin geliştirdiği yeni düşük maliyetli hava-hava mühimmat sisteminin, NATO ülkeleri açısından da örnek model oluşturabileceği değerlendiriliyor.







TYPHOON FİLOSU NATO’NUN HAVA SAVUNMASINDA KRİTİK ROL OYNUYOR



İngiltere Savunma Bakanı Luke Pollard, yeni sistemin yalnızca İngiltere için değil NATO’nun genel savunma mimarisi açısından da kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Pollard açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Typhoon filomuz, İngiltere ve NATO hava savunmasının omurgasını oluşturuyor. RAF, Avrupa’nın doğu kanadını Rus insansız hava aracı saldırılarından korurken aynı zamanda Orta Doğu’daki müttefiklerimizi de savunuyor.”



The Telegraph’ın “Typhoon jets equipped with cheaper missiles to fend off Iranian attacks” başlıklı haberinden faydalanılmıştır.