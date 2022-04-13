Şanghay’da neler oluyor?

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Çin’in en kalabalık kenti Şanghay’da uygulanan COVID-19 karantinası nedeniyle evlerinden çıkamadıkları için açlıkla karşı karşıya kalan halk, evlerinden çığlık atarak duruma tepki gösteriyor. ‘Sıfır vaka’ politikası nedeniyle 28 Mart’tan bu yana tam kapanma uygulanan kentte, kimsenin evden çıkmasına izin verilmiyor. Tüm yiyeceklerinin tükendiğini söyleyen kent sakinleri de yeterince gıda tedariki yapılmaması nedeniyle evlerinin pencerelerinden çığlık çığlığa bağırıp yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

'CAMLARI KAPAYIN' ANONSU

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökdelenlerle dolu kentteki ışıklar yanıp sönüyor ve insanlar camlardan ‘Açız’ diye bağırıyor. Distopik filmleri andıran görüntülerde, binaların üzerinden uçan drone’lar da sürekli, “Kurallara uyun, camları açmayın” anonsu yapıyor. Son bir haftada, Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo’da karantina koşullarını ortaya seren bu türde yüzlerce paylaşım yapıldı. Bazı görüntülerde, halkın yer yer yetkililerle küçük çatışmalara girdiği de görüldü.

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EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN KENT

Şanghay şu sıralar Çin’de en çok COVID-19 vakasının görüldüğü kent. Geçen pazar 26 bin 87 yeni vaka tespit edilmesiyle rekor seviyeye ulaşıldı. Vakaların 25 bin 173’ünün semptom göstermediği kaydedildi.





25 milyon nüfusuyla ülke ekonomisinin kalbi olan Şanghay’da 28 Mart’tan beri sıkı karantina uygulanıyor. Market alışverişi, hatta köpek gezdirmek için bile sokağa çıkmak yasak. Şehir sakinleri düzenli olarak COVID taramasından geçirilirken pozitif vakalar karantina tesislerine naklediliyor. Semptom göstermeyenlere bile evde izolasyon izni yok.

EVLERE YİYECEK SERVİSİ

Tıpkı 2020’de olduğu gibi kentteki kongre merkezleri hastaneye dönüştürülürken, devlet görevlileri evlere yiyecek servisi yapıyor. Ancak halk, yiyeceklerin yeterli olmamasına isyan ediyor.

ÇİN NİYE BAŞA SARDI?

Yüksek aşılama ve toplumsal bağışıklık oranına güvenen ABD ve Avrupa ülkeleri, COVID önlemlerini neredeyse tümden kaldırdı. Omikron’un gecikmeli ulaştığı Çin’de ise 2020’deki manzaralar iki yıl sonra aynen tekrar ediyor. Günlük 25 binin üzerindeki vaka ortalaması “sıfır vaka” hedefleyen Çin için rekor. Peki korona vakalarını neredeyse tüm ülkelerden önce sıfırlayan Çin, neden 2 yıl öncesine döndü. İşte uzmanlara göre bazı nedenler:

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* AŞILAMA YETERSİZ KALDI: Kalabalık nüfustan ötürü Pekin yönetimi, aşı kampanyası yerine izolasyon politikalarına öncelik verdi. 60 yaş üstü kişilerde üçüncü doz oranı yüzde 50 civarındayken, 80 yaş üstünde bu oran beşte birin altına düşüyor.

* ÇİN AŞISI VARYANTLARDA ETKİN DEĞİL: mRNA’nın aksine, Çin’in Sinovac gibi inaktif aşılarının Omikron dahil yeni varyantlara karşı etkinliği düşük. Dışarıdan mRNA almayı tercih etmeyen Çin, kendi aşısını geliştirmeye çalışıyor.

* TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLANAMADI: Katı şekilde uygulanan sıfır tolerans politikası vaka sayılarının düşük kalmasını sağladı. Avrupa ülkelerinde günlük 100 bin vaka görülürken Çin’de bu sayı yüz bile değildi. Ancak bu yüzden toplumsal bağışıklık da gelişmedi.