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Şanghay İşbirliği Örgütü toplanıyor

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#Şanghay İşbirliği Örgütü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zirve
Şanghay İşbirliği Örgütü toplanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:00

Türkiye’nin diyalog partneri olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi (ŞİÖ) bugün Özbekistan’ın Semerkand kentinde başlıyor.

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İki gün sürecek zirveye ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetiyle toplantıya katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

ERDOĞAN DA GİDİYOR

Erdoğan, açılış etkinliği ve aile fotoğrafında yer aldıktan sonra ikinci oturumda konuşma yapacak. Erdoğan’ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping başta olmak üzere bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor. Erdoğan’ın gündeminde tahıl sevkıyatının genişletilerek sürdürülmesi ve Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmelerini yeniden başlatmak yer alıyor.

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#Şanghay İşbirliği Örgütü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zirve

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