Şanghay İşbirliği Örgütü toplanıyor

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İki gün sürecek zirveye ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetiyle toplantıya katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

ERDOĞAN DA GİDİYOR

Erdoğan, açılış etkinliği ve aile fotoğrafında yer aldıktan sonra ikinci oturumda konuşma yapacak. Erdoğan’ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping başta olmak üzere bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor. Erdoğan’ın gündeminde tahıl sevkıyatının genişletilerek sürdürülmesi ve Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmelerini yeniden başlatmak yer alıyor.