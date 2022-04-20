Şangay'dan rahatlatan haber: Vaka sayıları düşüşe geçti

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Çin’in en büyük kenti Şanghay’da Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle 2 haftadır uygulanan tam kapanma sonrasında vaka sayıları düşüşe geçti. Şanghay'lı sağlık yetkilisi Wu Qianyu tarafından yapılan açıklamada, “Kentteki salgın durumu geçtiğimiz günlere göre düşüşe geçti. Topluluk yayılımı etkili şekilde engellendi” dedi. Qianyu ayrıca, halen 16.3 milyon kişinin evden çıkamadığı kentte belirlenen 7.85 milyon kişinin dışarı çıkabileceğini ve fabrikalara dönebileceğini söyledi.

TESLA YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI



ABD’li otomobil üreticisi Tesla, düşüşe geçen vaka sayılarının ardından Şanghay’daki fabrikasında yeniden üretime başladığını duyurdu.



Şanghay’da dün 2 bin 494 semptomatik, 16 bin 407 asemptomatik vaka tespit edilmişti. Covid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği kente, ölenlerden 2’sinin ileri akciğer kanseri ve çeşitli hastalıklara, 5 kişinin ise kalp ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına sahip olduğu açıklanmıştı.