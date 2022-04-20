Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Şangay'dan rahatlatan haber: Vaka sayıları düşüşe geçti

#Çin#Şangay#Koronavirüs
Şangaydan rahatlatan haber: Vaka sayıları düşüşe geçti

Günlerdir korkucu haberlerle gündeme gelen Çin’in Şanghay kentinde 2 haftadır devam eden tam kapanmanın ardından vaka sayıları düşüşe geçti.

Haberin Devamı

Çin’in en büyük kenti Şanghay’da Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle 2 haftadır uygulanan tam kapanma sonrasında vaka sayıları düşüşe geçti. Şanghay'lı sağlık yetkilisi Wu Qianyu tarafından yapılan açıklamada, “Kentteki salgın durumu geçtiğimiz günlere göre düşüşe geçti. Topluluk yayılımı etkili şekilde engellendi” dedi. Qianyu ayrıca, halen 16.3 milyon kişinin evden çıkamadığı kentte belirlenen 7.85 milyon kişinin dışarı çıkabileceğini ve fabrikalara dönebileceğini söyledi.

TESLA YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI

ABD’li otomobil üreticisi Tesla, düşüşe geçen vaka sayılarının ardından Şanghay’daki fabrikasında yeniden üretime başladığını duyurdu.

Şanghay’da dün 2 bin 494 semptomatik, 16 bin 407 asemptomatik vaka tespit edilmişti. Covid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği kente, ölenlerden 2’sinin ileri akciğer kanseri ve çeşitli hastalıklara, 5 kişinin ise kalp ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına sahip olduğu açıklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Şangay#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın