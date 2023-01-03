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Şangay alarmda! Çin'den test isteyen ülkelere rest...

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#Çin#Koronavirüs#Pandemi
Şangay alarmda Çinden test isteyen ülkelere rest...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 16:38

Pekin yönetimi, Çin'den gelen yolculara test zorunluluğu getiren ülkelere yanıt olarak karşı önlemler alınabileceğini duyururken, Çinli yetkililer vakalardaki artışı kabul ediyor ancak bunun dünyanın kalanından farklı olmadığını vurguluyor. Çin'in en büyük şehirlerinden biri olan ve önemli bir ticaret merkezi olan Şangay'da nüfusun yüzde 70'inin enfekte olduğu düşünülüyor.

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Çin koronavirüs pandemisinin başından bu yana uyguladığı 'sıfır-kovid' politikasından tam 3 yıl sonra vazgeçerek, 8 Ocak'tan itibaren sınırlarını açtığını duyurdu.

Uzun süredir dünyanın geri kalanından izole bir şekilde yaşayan halk kararı büyük bir memnuniyetle karşıladı.Kararın açıklanmasından sonra uluslararası uçuşlar için yapılan aramalar sadece yarım saat içinde 7 katına kadar çıktı.

Şangay alarmda Çinden test isteyen ülkelere rest...

ÇİNLİ YOLCULARA TEST ZORUNLULUĞU

Ancak Çin'in bu kararı bazı ülkeleri endişelendirdi. ABD, İtalya, Japonya, Hindistan ve Tayvan, Çin’den gelecek yolculara Covid testi zorunluluğu getirdi. İtalya’da ise Çin’den gelen yolculara havalimanlarında test yaptırma zorunluluğu getirildi.

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PEKİN YÖNETİMİNDEN TEPKİ: KARŞI ÖNLEMLER ALABİLİRİZ

Pekin yönetimi, Batı basınını vakaları abartmakla suçladı ve kendilerine test zorunluluğu getiren ülkelere yanıt olarak 'karşı önlemler' alınabileceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning "siyasi hedeflere ulaşmak için salgın önleme ve kontrol tedbirlerini manipüle etme girişimleri" olarak nitelendirdiği adımlar karşısında Pekin'in "mütekabiliyet ilkesi uyarınca karşılık verecekleri" uyarısında bulundu.

Çin'de sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda da başka ülkelere hiçbir kural uygulanmazken Çinlilere karşı "ırkçılık" yapıldığı öne sürüldü.

Şangay alarmda Çinden test isteyen ülkelere rest...

KISITLAMALAR KALKINCA VAKA SAYILARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere test zorunluluğu getiren ülkeler, kararları için Çin'in enfeksiyon verileri konusunda şeffaf olmamasını ve yeni varyant riskini gerekçe gösterdiler. Peki Çin'de son durum nasıl?

Ülkede uzun süredir devam eden sıkı koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması sonrası vaka sayılarında keskin bir artış yaşandı. Batı medyası hastane ve krematoryumların hızla dolduğunu iddia ederken, Çin vaka artışının diğer ülkelerde yaşananlardan farklı olmadığını öne sürüyor.

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ŞANGAY ALARM VERİYOR: NÜFUSUN YÜZDE 70'İ ENFEKTE OLMUŞ OLABİLİR

Şangay'ın en iyi hastanelerinden biri olan Ruijin Hastanesi baş hekim yardımcısı Chen Erzhen, devlet medyasına yaptığı açıklamada Şangay'ın 25 milyonluk nüfusunun yüzde 70'inin enfekte olduğunu düşündüğünü söyledi.

Şangay alarmda Çinden test isteyen ülkelere rest...

KISITLAMALAR KALDIRILMADAN ÖNCESİ RAKAMLARIN İKİ KATI

Hastanelere her gün 100'den fazla ambulans geldiğini açıklayan doktor Erzhen, Şanghay hastanesinin günde ortalama 1.600 kişiyi acil servise kabul ettiğini ve bunların yüzde 80'inin Covid hastası olduğunu söyledi. Doktor bu rakamın kısıtlamalar kaldırılmadan önceki sayının iki katı olduğunu sözlerine ekledi.

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YETKİLİLER ARTIŞI KABUL EDİYOR

Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Jiao Yahui, devlet yayın kuruluşu China Centra'ya yaptığı açıklamada artışla mücadelenin zor olduğunu belirtse de "Dünyanın geri kalanına kıyasla, ülke genelinde karşılaştığımız enfeksiyon zirveleri olağandışı değil" ifadelerini kullandı.

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