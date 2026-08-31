Sandık yaklaştı: Netanyahu'yu korku sardı... Canlı yayında tehditler savurdu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde katıldığı canlı yayında Gazze, Lübnan, İran, Suriye ve Batı Şeria'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasını engelleyeceğini savunurken, Hamas'ın silah bırakmaması halinde "gerekirse tüm Gazze'yi işgal edeceklerini" söyledi.

NETANYAHU'DAN İRAN MESAJI

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, hükümetine yakın Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail Başbakanı, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki çatışmaların henüz sona ermediğini ve İsrail'in yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Netanyahu, özellikle İran'ın nükleer programını hedef aldı.

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İran'ın nükleer faaliyetlerini yeniden başlatmaya hazırlandığını iddia eden Netanyahu, "Onları geriletmiş olsak da atom bombası üretmek amacıyla nükleer programlarını yeniden başlatmaya kararlılar" dedi.

Netanyahu, İran tehdidinin ortadan kalkmadığını savunarak başbakan olduğu sürece Tahran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceğini ileri sürdü.

İran yönetiminin devrilip devrilmeyeceği sorusuna da yanıt veren Netanyahu, Tahran'ın eskisine göre daha zayıf ve istikrarsız durumda olduğunu iddia etti.

"GEREKİRSE TÜM GAZZE'Yİ İŞGAL EDECEĞİZ"

Netanyahu, Hamas'ın Gazze'de silah bırakmaması durumunda İsrail'in atacağı adıma ilişkin soruya da sert yanıt verdi.

İsrail Başbakanı, Hamas'ın silah bırakmaması halinde "gerekirse tüm Gazze'yi işgal edeceklerini" söyledi.

Netanyahu ayrıca Filistin devletinin kurulmasına izin vermediğini ve gelecekte de izin vermeyeceğini savundu.

BATI ŞERİA'DAKİ SALDIRILARI KÜÇÜMSEDİ

Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

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İsrail Başbakanı, saldırıları gerçekleştirenlerin "az sayıda genç" olduğunu öne sürerek olayların boyutunu küçümsedi.

Netanyahu, "Bir köye girmek mi istiyorsunuz? Giremezsiniz. Bu sizin işiniz değil. Orada ordu var, polis var, hükümet var" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yasa dışı yerleşim faaliyetlerine zarar verdiğini ve İsrail'in uluslararası alandaki itibarını zedelediğini ileri sürdü. İsrail ve uluslararası medyanın Batı Şeria'da artan saldırıları abarttığını da savundu.

İNGİLTERE'Yİ DE HEDEF ALDI

Netanyahu, açıklamalarında İngiltere'ye de tepki gösterdi.

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İsrail Başbakanı, İngiltere'de bazı kişilerin sosyal medya paylaşımları nedeniyle sorguya çağrıldığını iddia ederek Londra yönetimini eleştirdi.

SEÇİM ÖNCESİ NETANYAHU GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Netanyahu'nun Likud Partisi, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu araştırmalarında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nin gerisinde bulunuyor.

İsrail kamuoyunda Netanyahu'nun seçim kampanyasında "korku" temasını öne çıkardığı ve bu kapsamda söylemlerini sertleştirerek destek toplamaya çalıştığı değerlendiriliyor.