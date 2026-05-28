Sanchez’in partisine polis baskını

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 07:00

İSPANYA’da polis, iktidardaki Başbakan Pedro Sanchez’in Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Madrid’deki genel merkezine baskın yaptı. Sözkonusu baskının, parti çevresindeki bazı isimlere yönelik yolsuzluk ve yargı süreçlerine müdahale iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında yapıldığı bildirildi.

Dosyanın merkezinde eski PSOE üyesi Leire Diez’in, yolsuzlukla mücadele biriminden bazı isimleri itibarsızlaştırmaya ve bazı yargı süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları bulunuyor. Diez’in yanı sıra eski PSOE örgüt sekreteri Santos Cerdan ve başka bazı isimler de soruşturmada yer alıyor. İddialar arasında rüşvet, sahte belge düzenleme ve yargı süreçlerine müdahale suçlamaları bulunuyor.

‘KARALAMA KAMPANYASI’

Öte yandan Sanchez ise Roma ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda hükümetin çalışmalarını savundu. Sözkonusu suçlamaların hükümetin yürüttüğü politikaları gölgelemeyeceğini savunarak erken seçim çağrılarını reddetti. Sanchez bu dosyaları sağ muhalefetin yürüttüğü bir ‘karalama kampanyası’ olarak nitelendirdi.

