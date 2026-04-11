Sanchez: Avrupa ordusu kurulmalı

AB’nin uluslararası politikalarda kararlı bir duruş sergilemesini vurgulayan Sanchez, bu bağlamda, bloğun ortak bir Avrupa ordusuna ihtiyacı olduğunu ekledi. Sanchez, “Avrupa’nın karşı karşıya olduğu zorluk, sadece güvenlik ve savunma sorunlarını çözmek için yeniden silahlanmak değil, aynı zamanda küresel düzeyde istikrara ve barışa katkı sunmak için heyecanını kaybetmemeli, birlik olmalı. Avrupalı da bunu istiyor. Liderlerin, insanlığın küresel sorunlarına çözüm bulmasını istiyor” dedi.

‘TEK EKSİĞİMİZ CESARET’

Sanchez, AB’nin elde ettiği başarılardan daha fazla gurur duyması gerektiğini belirterek, bloğun “eski gücünü yitirdiğini ya da geride kaldığını” savunan Avrupa’daki aşırı sağcı partileri de eleştirdi. ‘Avrupa dünyanın en iyi yaşam standartlarına sahip’ diyen Sanchez, “Kaynaklarımız, kurumlarımız, yeteneklerimiz ve değerlerimiz var. Tek eksik olan şey cesaret” ifadelerini kullandı.