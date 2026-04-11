×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Sanchez: Avrupa ordusu kurulmalı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 07:00

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, ‘ortak bir Avrupa ordusu’ kurulması gerektiğini söyledi. Barselona’da düzenlenen Avrupa Nabız Forumu’nun kapanış konuşmasını yapan Sanchez, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak projelerle savunmasını güçlendirmesinin önemli olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

AB’nin uluslararası politikalarda kararlı bir duruş sergilemesini vurgulayan Sanchez, bu bağlamda, bloğun ortak bir Avrupa ordusuna ihtiyacı olduğunu ekledi. Sanchez, “Avrupa’nın karşı karşıya olduğu zorluk, sadece güvenlik ve savunma sorunlarını çözmek için yeniden silahlanmak değil, aynı zamanda küresel düzeyde istikrara ve barışa katkı sunmak için heyecanını kaybetmemeli, birlik olmalı. Avrupalı da bunu istiyor. Liderlerin, insanlığın küresel sorunlarına çözüm bulmasını istiyor” dedi.

‘TEK EKSİĞİMİZ CESARET’

Sanchez, AB’nin elde ettiği başarılardan daha fazla gurur duyması gerektiğini belirterek, bloğun “eski gücünü yitirdiğini ya da geride kaldığını” savunan Avrupa’daki aşırı sağcı partileri de eleştirdi. ‘Avrupa dünyanın en iyi yaşam standartlarına sahip’ diyen Sanchez, “Kaynaklarımız, kurumlarımız, yeteneklerimiz ve değerlerimiz var. Tek eksik olan şey cesaret” ifadelerini kullandı.

 

