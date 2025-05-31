Sanatçıların Gazze çığlığı

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İngiliz Sky News televizyonu, mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love’ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a hitaben yazdığı ve 300’den fazla ünlü ismin imza attığı mektubu paylaştı. Hükümeti İsrail’e silah satışını sona erdirmeye çağıran ünlü isimler, insani yardım örgütlerinin Gazze’ye girişine izin verilmesi ve Gazze’de ateşkes için hükümetin aracılık etmesini istedi.

‘SUÇ ORTAKLIĞINI SONA ERDİRİN’

“Sizi, Gazze vahşetindeki İngiliz suç ortaklığını sona erdirmek için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verilen mektupta, 11 haftalık İsrail ablukası nedeniyle Gazzeli çocukların, birkaç dakika uzaklıktaki yardım malzemelerine ulaşamadıkları için açlık çektiği vurgulandı. Mektupta, İsrail’in İngiltere’den aldığı silah ve mühimmatı kullandığı belirtilerek, “Gazzeli çocuklar, İngiltere’nin eylemsizliğiyle mühürlenmiş, İngiliz fabrikalarından İsrail’e gönderilmiş parçalarla uçup, üzerlerine düşen bombalarla uyanıyorlar” denildi.

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BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER İMZALADI

Mektuba imza atanlar arasında şarkıcılar Dua Lipa, müzik grubu Massive Attack, oyuncular Benedict Cumberbatch, Lena Headey, Tilda Swinton, Zawe Ashton, eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Gary Lineker gibi isimler yer alıyor. Daha önce dünyaca ünlü çok sayıda film ve dizide rol olan İngiliz aktris Juliet Stevenson da Gazze’deki durumu ve ifade özgürlüğünü savunmak adına Londra’da düzenlenen Filistin gösterilerine katılmayı sürdüreceğini açıklamıştı. Massive Attack grubu, 2024 Temmuz’unda İstanbul’daki konserini Filistin’e ithaf etmişti.