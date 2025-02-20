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Sanat hırsızlarına darbe! Gizli atölye çökertildi

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#İtalya#Roma#Sanat Hırsızlığı
Sanat hırsızlarına darbe Gizli atölye çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 10:03

İtalya'da başlatılan soruşturmada, internet üzerinden dünyaca ünlü resimleri kopyalayarak satan şebekeyi çökertti. Sanat hırsızlarının kullandığı küçük atölyede, aralarında Pablo Picasso ve Rembrandt'ın eserlerinin bulunduğu dünyaca ünlü ressamların tabloları bulundu.

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İtalya'nın başkenti Roma'da, aralarında Pablo Picasso ve Rembrandt'ın eserlerinin bulunduğu dünyaca ünlü ressamların tabloların sahtelerinin üretildiği gizli bir atölye keşfedildi.

Harekete geçen Roma savcılığı, yaptıkları sahte tabloları internet üzerinden satan çeteyi çökertmede "önemli kanıtlar" topladıklarını açıkladı.

İtalyan polisi, baskın düzenlediği küçük atölyede, bazıları tamamlanmış bazılar da yarım kalmış 71 tablonun yanı sıra yüzlerce boya tüpü, fırça, şablon ve çeşitli boyutlarda tuvaller ile dolandırıcıların satmak için kullandıkları sanat kataloglarına el koydu. Polis, dolandırıcların "orjinalliği" garanti altına almak için sahte sertifikalar da ürettiğini belirtti.

Roma savcılığının soruşturması, internet sitelerinde 19. ve 20. yüzyıllarda popüler olan ressamların imzalarını taşıyan yüzlerce şüpheli tabloya rastlamasıyla başladı.

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Şebekenin Mario Puccini, Giacomo Balla ve Anna De Weert'in de eserlerini bir süredir kopyaladığı ifade edilirken sanat hırsızlarının ne kadar gelir elde ettiğinin henüz bilinmediği bildirildi.

İtalyan polisi birkaç ay önce, aralarında Banksy, Andy Warhol ve Gustav Klimt gibi sanatçıların eserlerinin kopyalarının üreten Avrupa çapındaki bir sahtecilik şebekesini çökertmişti.

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#İtalya#Roma#Sanat Hırsızlığı

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