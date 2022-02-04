Sanat dünyasını heyecanlandıran keşif! 30 dolara satıldı, değeri 10 milyon dolardan fazla çıktı

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Alman Rönesansının önemli isimlerinden biri olan Albrecht Dürer yaptığı 16. yüzyıldan kalma bir çizim, 2017'de bir bahçe satışından sadece 30 dolara satıldı. Uzmanlar çiziminin değerinin 10 milyon dolardan fazla olduğunu tahmin ediyor.

SANAT DÜNYASINI HEYECANLANDIRAN KEŞİF

1528'de vefat eden Albrecht Dürer, Londra müzayede evi Agnews Gallery'ye göre, hem zamanının en iyi Alman sanatçısı hem de Avrupa Rönesansı'nın en etkili sanatçı ve filozoflarından biri olarak kabul ediliyor. Sanatçının ölümü sonrası kariyeri ve mirası kapsamlı bir şekilde incelendiği için kendisine ait bilinmeyen eserlere rastlamak oldukça nadir bir durum. Bu nedenle de yeni çizim sanat dünyasında büyük merak uyandırdı.



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Galeri danışmanı ve Boston merkezli bir sanat koleksiyoncusu olan Clifford Schorer, 1503'te yaratıldığı söylenen "Bakire ve Çocuk" isimli nadir sanat eserine, 2019'da Massachusetts'te tesadüfen rastladığını söyledi.

Schorer, gideceği bir partiye hediye getirmeyi unutmuştu ve bu yüzden yoldan saparak koleksiyon ciltleri satan bir kitapçıya gitti. Kitapçı, ona Dürer'in bir çizimi olduğunu söyledi. Schorer çizimi görmeyi kabul etti ancak şüphesini dile getirerek, sanatçının en son 100 yıldan fazla süre önce "kalibre" adlı çiziminin keşfedildiğini belirtti.

Schorer'e göre, çizim bir mimarın bahçe satışından satın alındı. Sanat eserini gördüğü zaman orijinalliği karşısında hayrete düşen Schorer, "Bu şimdiye kadar gördüğüm ya en büyük sahtecilik ya da bir başyapıt. Elektrik çarpmış gibi hissettim. Çok heyecan verici bir şeyin başlangıcında olduğumu söyleyebilirim" dedi.

DEĞERİ 10 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Schorer, çizimle ilgili dünya çapında uzmanlara danışmak için 3 yıl içinde 17 uluslararası seyahat gerçekleştirdi. Uzmanlar eserin teknik yaş incelemesinden geçtiğini ve sanatçının orijinal imzasını içerdiğini belirterek tahmini değerinin 10 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi.

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Dürer, gravür ve eskiz alanında öncü olmasının yanı sıra tüm zamanların en iyi grafik tasarımcılarından biri olarak kabul ediliyor. Ünlü sanatçı siyah beyaz fotoğrafçılığın ustasıydı ve ikonik baskıları tüm dünyadaki sanatçıları etkiledi.