Sanal toplantı skandalları bitmiyor... Milletvekili çıplak yakalandı!

Koronavirüs salgını çalışma koşullarını değiştirip evden çalışma sistemini yaygınlaştırdığından beri online toplantı, duruşma, ders gibi durumlarda başına istenmeyen olaylar gelen ve 'kaza'ya uğrayan kişi sayısı da arttı. Duruşma sırasında kedi filtresi yüzünden zor anlar geçiren avukat ya da canlı yayın esnasında cinsel ilişkiye giren kişiler hala hafızalarda.

Kanada’da 2015 yılından bu yana Quebec bölgesini temsil eden milletvekili William Amos da bu zincire eklenen son halka olarak, Avam Kamarası'nın çevrimiçi olarak düzenlenen oturumda çıplak halde yakalandı.

Kanada'daki Quebec bölgesini temsil eden milletvekili William Amos, çevrimiçi toplantıda zor anlar yaşadı. Ülkede Avam Kamarası'nın internet üzerinden düzenlenen oturum sırasında kıyafetini değiştiren milletvekili William Amos, kamerasını açık unuttu. Toplantı sırasında Amos'un çıplak hali ekrana yansıdı. Bir çok milletvekili olayın şaşkınlığı içinde olduğunu ifade ederken, Amos parlamento üyelerine mail atarak özür diledi.

"TALİHSİZ BİR HATA YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM"

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Amos, "Bugün gerçekten talihsiz bir hata yaptım. Bundan utanıyorum. Koşuya çıktıktan sonra iş elbisemi değiştirdiğim için kameram yanlışlıkla açık kalmış. Toplantıdaki tüm meslektaşlarımdan tüm içtenliğimle özür dilerim. Hata bir daha tekrarlanmayacak" ifadelerine yer verdi.

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