Sana Ã–ÄŸreteceÄŸim dediler, diskalifiye oldular

Avrupa YayÄ±n BirliÄŸi,ÂBelarus'un MayÄ±s ayÄ±ndakiÂ 65'inci Eurovision ÅžarkÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ±'na katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± duyurduÂ Â Eurovision ÅžarkÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ± yetkilileri, Belarusâ€™a iki hafta Ã¶nce Ã¼lkeyi temsil eden ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zlerinin politik alt metni olduÄŸu iÃ§in yeni bir ÅŸarkÄ± gÃ¶ndermesini talep etti.Â

Ancak aynÄ± mÃ¼zik grup tarafÄ±ndan yeni sunulan ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zleri de yarÄ±ÅŸma organizatÃ¶rleri tarafÄ±ndan uygunsuz olarak deÄŸerlendirilmesinin ardÄ±ndan Belarus yarÄ±ÅŸmadanÂ diskalifiye edildi.

â€˜SANA Ã–ÄžRETECEÄžÄ°Mâ€™ ÅžARKISI TEPKÄ° ALDI

Daha Ã¶nce, Eurovision ÅŸarkÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n organizatÃ¶rleri Belaruslu 'Galasy ZMesta' grubunun "Sana Ã¶ÄŸreteceÄŸim" (I Will Teach You) adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n siyasi bir alt metin iÃ§erdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸ ve Minsk'e ÅŸarkÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in zaman vermiÅŸti.Â

ÅžarkÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¶zlerindeki "Sana Ã§izgiye ayak uydurmayÄ± Ã¶ÄŸreteceÄŸim" gibi sÃ¶zleri de tartÄ±ÅŸmaya neden oldu. Eurovision'un organizatÃ¶rleri olan Avrupa YayÄ±n BirliÄŸi, sÃ¶zlerin uygunsuz olduÄŸuÂ kararÄ±na vararak, Belarus'tan ikinci bir ÅŸarkÄ± talep etti. AVRUPA YAYIN BÄ°RLÄ°ÄžÄ°: GEÃ‡ERLÄ° BÄ°R PROJE SUNULMADI

Belarus'tan iki hafta iÃ§inde yeni bir proje gelmemesini gerekÃ§e gÃ¶steren Avrupa YayÄ±n BirliÄŸi, yaptÄ±ÄŸÄ±Â aÃ§Ä±klamada,Â "Belarus, ne yazÄ±k ki, Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Åžirketi'nin (BTRC) uzatÄ±lan sÃ¼re iÃ§inde geÃ§erli bir proje sunamamasÄ± nedeniyle, mayÄ±s ayÄ±ndakiÂ 65'inci Eurovision ÅžarkÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ±'na katÄ±lmayacak"Â ifadelerine yer verdi.

"KARARIN SÄ°YASÄ° AMAÃ‡LI OLDUÄžUNU DÃœÅžÃœNÃœYORUM"

Ã–te yandan, Avrupa YayÄ±n BirliÄŸi Ã¼yesi veÂ Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Åžirketi (BTRC) BaÅŸkanÄ± olanÂ Ä°van Eismont de Rus medyasÄ±na kararÄ± deÄŸerlendirdi. Eismont,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Avrupa YayÄ±n BirliÄŸiÂ tarafÄ±ndan alÄ±nan kararÂ siyasi amaÃ§lÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. MÃ¼zik tÃ¼m dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri iÃ§inde barÄ±ndÄ±rÄ±r" dedi.

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