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Sana dün cam asansörden baktım aziz New York
ABD’nin New York kenti yeni bir turistik simgeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Manhattan semtindeki One Vanderbilt gökdeleninin dış cephesine monte edilen tamamen camdan yapılmış bir asansör sayesinde, şehrin manzarasını kuşbakışı izlemek mümkün olacak.
Gökdelenin tepesinde de bir seyir terası yer alacak. Summit One Vanderbilt adlı bu katta eğlence yerleri, restoran-barlar ve Après adlı bir kafe de bulunacak. 427 metre yüksekliğindeki One Vanderbilt gökdeleni, New York’un en uzun dördüncü binası.
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