San FrancIsco’nun simgesi: Piramidi satın aldı

ABD’de ortağı Michael Shvo ile ardı ardına önemli başarılara imza atan Serdar Bilgili, San Francisco’nun 48 katlı en büyük gökdeleni Transamerica Piramidi’ni 700 milyon dolara (4.2 milyar TL) satın aldı. Bilgili ve ortağı, geçtiğimiz eylül ayında da New York 5. Cadde’deki Coca-Cola binasını 955 milyon dolara (5.7 milyar TL) satın almıştı.

ABD’deki yatırımları 3 milyar doları aşan Bilgili ve ortaklarının satın aldığı gayrimenkuller arasında New York’taki Mandarin Oriental Residences, The Raleigh Hotel Miami, The Richmond Hotel Miami, The South Seas Hotel Miami ve Los Angeles’in Beverly Hills semtindeki ‘9200 Wilshire Blvd’ adresindeki bina yer alıyor. Bilgili’nin BLG Capital ile Türkiye’de ise Republika Academic Aparts, Soho House İstanbul, Parkorman, Galataport, The Peninsula İstanbul ve Nişantaşı’ndaki VK108 yatırımları bulunuyor.

YÜKSEKLİĞİ 260 METRE

Yapımı 1972 yılında tamamlanan 260 metre yüksekliğindeki Transamerica piramidi ilk kez el değiştirmiş oldu.