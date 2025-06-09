Şampuan üreteceklerdi, bir anda kendilerini savaşta buldular: Canını zor kurtardı! | Rusya saflarındaki Afrikalı askerlerin sayısı günden güne artıyor

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Jean Onana iş ilanını gördüğünde "Tam aradığım şey" dedi içinden...

Kamerun'un başkenti Yaounde'de yaşayan evli ve üç çocuk babası Onana, uzun süredir geçim sıkıntısı çekiyor ancak bir türlü iş bulamıyordu. O nedenle Rusya'da bulunan bir şampuan fabrikasında çalışacak eleman arandığını görünce fırsatın ayağına geldiğini düşündü.

Hemen para toplayıp Moskova'ya bir uçak bileti aldı ve iyi bir eğitim alma veya gelir elde etme hayaliyle Rusya'ya giden binlerce Afrikalı arasına katıldı.

Ancak 36 yaşındaki Onana'nın bilmediği bir şey vardı: Kendisini heyecanlandıran o iş ilanı, geçim sıkıntısını çözmek şöyle dursun hayatının en zor anlarını yaşamasına ve az daha canından olmasına yol açacaktı.

Zira Onana, Rusya tarafından Ukrayna'nın doğu sınırında savaşmak üzere sahte ilanlarla Moskova'ya çekilen çok sayıda Afrikalıdan sadece biriydi.

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Daha sonra Ukrayna askerlerine verdiği ifadesinde belirttiği üzere, Onana Moskova'ya ayak bastıktan çok kısa bir süre sonra Bangladeş, Kamerun, Zimbabve ve Gana'dan gelen 10 erkekle birlikte göz altına alındı.

Gruptakilere Rusya'ya çalışmak için gitmedikleri, onun yerine Rus ordusuyla 1 yıllık bir sözleşme imzalayıp Ukrayna'ya cepheye gönderilecekleri söylendi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ASKERLER GELİYOR

The Telegraph'ın haberine göre, kendilerini bir anda savaşın ortasında bulan yüzlerce hatta belki de binlerce Afrikalı bulunuyor. Bu Afrikalıların birçoğu fabrikalarda çalışma vaadiyle ülkeye çekildikten sonra savaşa yollanıyor. Sadece Rusya Afrika'da değil, birçok başka gelişmekte olan ülkede benzer stratejiler uygulayarak 3 yılı aşkın zamandır devam eden savaştaki kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin geçen hafta yayımladığı bir raporda, Ukrayna işgalinin başladığı günden bu yana yaklaşık 1 milyon Rus askerinin öldüğü ya da yaralandı.

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Hayatını kaybedenlerin çoğu Ruslar olmak üzere Kremlin'in başka ülkelerden de paralı asker toplamak için girişimlerde bulunduğu biliniyor. Yakın zamanda Kuzey Kore'den 10 bin askerin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya gittiği haberleri gündeme taşınmıştı.

GİDENLERİN ÇOĞU GERİ DÖNMÜYOR

The Telegraph'ın ulaştığı ifadeler ve istihbarat raporları, Afrikalıların para vaadiyle Rusya'ya çekildiğine, kandırıldığına veya kontratlara imza koymaya zorlandığına işaret etti.

Bu durum geçtiğimiz mart ayında Kamerun hükümetini alarma geçirdi. Orduyu terhis olmadan terk edip Rusya'ya gittiği düşünen askerlerin sayısındaki artış nedeniyle, Kamerunlu yetkililer, askeri personelin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamaları artırdı.

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Habere göre, Afrika'dan Rusya'ya gidenlerin birçoğu geri dönmüyor. Piyade olarak sahaya sürülen bu Afrikalılar cephede can veriyor. Kaynaklar, çeşitli noktalarda ilerlemeler kaydeden Rus ordusunun her gün ortalama 1.100 kişiden fazla kayıp yaşadığını aktarıyor.

Kamerun merkezli sosyal medya hesaplarında yapılan ölüm ilanı paylaşımlarının derlenmesi sonucu, ülke vatandaşlarından en az 60'ının Ukrayna'da hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

ENKAZDAN KURTULDU, UKRAYNA ASKERLERİNİN ELİNE DÜŞTÜ

Onana'nın hikâyesine dönersek... Yüksek bir ücret vadedilen ve kontratı imzalaması için baskı yapılan Onana, ifadesinde, Rostov ve Luhansk'ta 5 haftalık bir eğitimden geçirildiğini anlattı.

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Eğitim biriminde Bangladeş, Zimbabve ve Brezilya'dan 10 kadar yabancının bulunduğunu da ifade eden Onana, "Bu süreçte ailemi arayabiliyordum. Ancak cephe yolculuğunda telefonum ve kimlik belgelerim elimden alındı" diye konuştu.

Mayıs ayı başında Onana ve 8 paralı askere, bir sığınağı işgal etme emri verildi. Ancak sığınak bir bombardıman esnasında ağır hasar aldı ve Onana dışındaki herkes öldü.

Altı gün boyunca enkazın içinde yaralı halde yattığını söyleyen Onana, bir şekilde dışarı çıktıktan kısa süre sonra Ukrayna askerleri tarafından yakalandı.

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BULAŞIK YIKAYACAĞINI SANIYORDU AMA…

Ukraynalıların ele geçirdiği Afrikalılar Onana'yla sınırlı değil. 25 yaşındaki Senegalli Malik Diop da Ukrayna ordusu tarafından sorgulanan Afrikalılardan biri.

Diop, geçtiğimiz günlerde verdiği ifadede, Rusya'da öğrenci olarak bulunduğunu, bir alışveriş merkezinde dolaşırken Rus ordusunun kayıt görevlilerine denk geldiğini söyledi.

Görevliler Diop'a aylık 5.700 dolar karşılığında cepheden kilometrelere uzakta bulunan Luhansk'ta bulaşık yıkama içinde çalışma teklifinde bulundu.

Ancak bir hafta sonra eline bir silah, el bombaları ve bir kask verilen Diop, Toretsk cephesine götürüldü.

Diop, "Cephe hattında yürürken ormanda ölmüş insanlar görmeye başladık. Farklı binalarda çok sayıda ceset vardı. Bu beni gerçekten etkiledi" ifadelerini kullandı.

Fırsatını bulur bulmaz üniformasını ve silahlarını atıp kaçan Diop, iki gün yürüdükten sonra Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.

AİLELER RUSYA'YA GİDENLERDEN BİR DAHA HABER ALAMIYOR

Ancak onun kadar şanslı olmayanlar da var.

Kamerun merkezli sosyal medya kanallarında son aylarda Rus ordusuna katıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan akrabaları hakkında yardım isteyen kişilerin çağrı mesajları dikkat çekiyor. Mesajların birçoğunda üzerinde Rusya ordusu üniforması olan Afrikalı erkeklerin fotoğrafları bulunuyor.

Paylaşımlarda, "Arkadaşım Rus ordusuna katılmak için Rusya'ya gitti ve neredeyse dört aydır kendisinden haber alamadık. Hâlâ hayatta mı yoksa öldü mü bilmek istiyoruz" gibi ifadeler yer alıyor.

Bazı çağrılara sonradan yapılan güncellemelerde, söz konusu kayıp kişinin öldüğü belirtiliyor. Bu tür mesajları derleyen bir hesabın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşıma göre, tahminen 67 Kamerunlu Ukrayna'da hayatını kaybetti.

Mesajlarda ayrıca Rusya'ya giden Afrikalıların havaalanında gözaltına alındığı ve orduda savaşmak üzere kontratlar imzalamaya zorlandığı gibi detaylar da yer alıyor.

"MESELE PARA KAZANMAK"

Kamerun ordusunda ödemelerin çok düşük olmasına karşın Rusların oldukça dolgun ücretler teklif etmesi, Kamerun ordusunda uzun zamandır devam eden firar sorununu iyice derinleştirdi.

Kamerun ordusunda ikinci sınıf bir er aylık 67 sterlin maaş alırken Rusların Kamerunlulara ayda 1.500 sterlin ödeme teklif ettiği iddia ediliyor.

Yakın zamanda yapılan bir sosyal medya paylaşımında Kamerunlu bir askerin elindeki maaş çekini kameraya göstererek, "İşte bu nedenle Rusya'ya gidip ölmeyi tercih ediyoruz" dediği görüldü.

Pretoria merkezli bir düşünce kuruluşu olan Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü adına bu konuy araştıran Raoul Sumo Tayo, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Askerler, 'Yeterince para kazanıp ailelerimiz için bir şeyler biriktirebileceğimiz bir yere gidip savaşmak bizim için daha iyi' diyorlar. Ben bunun Rusya'yı desteklemekle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Mesele para kazanmak" diye konuştu.

Rusya saflarına katılan Afrikalılar sadece cephede savaşmıyor. Geçen ay Ulusaşırı Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim'in yayımladığı bir raporda, bir Rus şirketinin yüzlerce yabancı kadını işe aldığı, kadınların İran malı insansız hava araçlarının üretiminde görev aldığı bildirildi.

Raporda, kadınların yüksek maaşlar ve eğitim olanağı vaatleriyle Moskova'nın doğusunda bulunan Alabuga özel bölgesindeki şirkete çekildiği ancak yapacakları işin ayrıntıları ya da fabrikanın bir askeri hedef olduğu konusunda bilgilendirilmediği vurgulandı.

Hatırlanabileceği üzere Ukrayna'nın Nisan 2024'te insansız hava araçlarıyla söz konusu fabrikaya düzenlediği saldırı sonucunda çok sayıda Afrikalı işçi yaralanmıştı.