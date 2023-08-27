Şampiyonun öpücük isyanı

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Kadınlar Futbol Dünya Kupası finalinde İngiltere’yi 1-0’lageçerek şampiyon olan İspanya’da kupa serenomisi esnasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in İspanyol futbolcu Jenni Hermoso’yu dudağından öpmesine yönelik tartışmalar tam bir kaosa dönüşmüş durumda. Olayın hemen ardından Rubiales, kendisine getirilen eleştirilere karşı özür dilese de istifa çağrılarına olumsuz yanıt verdi.

SENDİKA DA DESTEKLİYOR

İstifasını isteyen kişileri sahte feministlikle suçlayan Rubiales, futbolcusunu öpmesininkarşılıklı rızaya dayalı ve kızını öpmesi gibi olduğunu söyledi. Hermoso ise önceki gün yaptığı açıklamada öpücüğün rızası dahilinde olduğunu kesin bir dille reddederken, bu davranışın herkes gibi kendisini de şoke ettiğini belirtti.

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Kucaklaşmanın dört görüntüsünün incelendiğini açıklayan İspanya Futbol Federasyonu, Jenni Hermoso’nun Federasyon Başkanı Rubiales hakkında yasal yollara başvuracağını duyurdu.

Öte yandan futbolcular sendikası Futpro tarafından yayımlanan açıklamada, milli takımdaki diğer oyuncuların da Hermoso’nun yanında durarak, Rubiales’in istifa etmemesi durumunda milli takımı bırakma kararı aldıklarını açıkladı. İspanyol kamuoyunun yanı sıra Barcelona, Real Madrid ve Sevilla gibi ülkenin önde gelen futbol kulüpleri de Federasyon Başkanı’na tepki gösterirken, İspanya’nın en üst düzey kadın ligi Liga F’nin Başkanı Beatriz Alvarez, Rubiales için “Egosu onurundan daha büyük” ifadesini kullandı. Disiplin soruşturması başlatan FIFA da, Rubiales’in geçici olarak görevden alındığını duyurdu. Açıklamada “Uzaklaştırma, ilk olarak 90 günlük bir süre boyunca sürecek ve soruşturmanın tamamlanmasına kadar devam edecektir” denildi.