Şam'ın kalbinde Esad'ın 'ölüm tarlası'

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Suriye'de, muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Şam'ın kalbindeki Tadamon'da yaşayan insanlar evlerine dönmeye başladı. Ancak bir zamanlar muhaliflerin kalesi olarak görülen Tadamon sakinleri, mahallelerinde toplu mezarlar ve kamulaştırılmış binalarla karşılaştı.

Şam'ın bu ıssız mahallesinde büyüyen çocuklar, köpek çenesi ile insan çenesi arasındaki farkı bilerek yetişti. Çürüyen cesetlere alışkın çocukların yaşadığı bu mahalle, Suriye'nin 13 yıllık iç savaşı sırasında Beşşar Esad'a bağlı güçler tarafından endüstriyel bir ölüm tarlasına dönüştürüldü.

2013 yılında rejimin katliamlarına sahne olan Tadamon, Esad'ın muhaliflere karşı uyguladığı acımasız eylemlerden sonra insan kalıntılarından oluşan kül rengi çorak bir arazi olarak kaldı.

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Financial Times'ta (FT) yer alan habere göre, enkaz yığınları arasında dağılmış insan kemikleri ve içi boşaltılmış binalarda çürümüş, kan lekeli giysiler bulundu.

ESAD YANLISI ULUSAL SAVUNMA GÜÇLERİ YÖNETİYORDU

Boş binalarda kimliği belirlenemeyen ceset yığınından ölüm kokusu yayılan Tadamon'da, Esad'da bağlı güçler tarafından sayısız işkence ve katliam gerçekleştirildiği bildirildi.

Tadamon'un kontrolü, Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmeden önce Esad yanlısı Ulusal Savunma Güçleri tarafından yönetiliyordu.

FT'ye konuşan 10 yaşındaki bir çocuk, “Durduğumuz her yerde muhtemelen cesetlerin üzerine basıyoruz" ifadesinde bulundu. Çocuk, günler önce bir moloz yığınından dışarı çıkmış çürümüş bir el bulduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte bu elin üzerini toprakla örttüklerini söyledi.

Şam'ın kalbindeki Tadamon mahallesi - 2012

Haberde mahallenin, Esad vahşetinin en kötü örneklerinin yaşandığı ve çok sayıda acele ile kazılmış toplu mezara ev sahipliği yaptığı belirtildi.

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SAVAŞ SUÇUNUN KANITLARI BULUNDU

Rejimin kana susamışlığının kanıtı haline gelen Tadamon'da çekilmiş bir videoda, askeri üniformalı bir kişinin, silahsız ve gözleri bağlı kişileri dar bir sokağın ortasındaki büyük bir hendeğe doğru götürdüğü görüldü.

Görüntüde, askeri üniformalı kişinin, hendeğin kenarına yaklaştırdığı kişileri ya hendeğe kısa bir mesafe kala ya da hendeğe düştüklerinde yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü yer aldı.

Tadamon'da zorla götürülen bir Suriyeli - 2013

Askeri üniformalı kişinin Ulusal Savunma Güçleri üyesi Amjad Yusuf olduğunu belirlendi. İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacıları, olay yerinin uydu görüntüleri ile videoda yaşananları eşleştirerek doğruladı.

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Bölgede henüz adli bir inceleme yapılmazken İnsan Hakları İzleme Örgütü, savaş suçu işlendiğine dair kanıtlar bulduklarını açıkladı.

“Tadamon'da çok daha fazlası oldu” diyen İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacılarından Hiba Zayadin, “mahallenin çok daha geniş bir alanına dağılmış insan kalıntıları bulmayı beklemediklerini” söyledi.